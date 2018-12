Intendente de Maciel desconoce conflictos entre su padre y concejal asesinado

Al respecto, el actual intendente del distrito e hijo del supuesto victimario, Luis Ledezma, manifestó a radio Monumental 1080 AM que él no tenía ningún problema con el concejal, pero desconoce si su padre mantenía algún tipo de conflicto con el fallecido.

El jefe comunal mencionó que conversó con su padre este miércoles por la mañana y lo sintió muy sereno y tranquilo, por lo que no esperaba que sucediera el hecho y menos que su progenitor esté implicado.

“Yo tengo mis dudas todavía. No me puedo comunicar con él porque hasta ahora no me sale su teléfono”, indicó Ledezma cuando fue consultado si habló con el sindicado luego del terrible suceso.

El concejal Rolando Cardozo fue asesinado el miércoles alrededor de las 18.00, en la vía pública, sobre la ruta 8 Blas Garay, específicamente en el Cruce Costa Dulce, a cuatro kilómetros del casco urbano de la ciudad de Coronel Maciel, en el Departamento de Caazapá.

El hombre se encontraba al mando de su motocicleta, cuando una camioneta, presumiblemente de la marca Toyota, modelo Hilux, color negro, se acercó por atrás al biciclo y una persona que iba en su interior abrió fuego contra el edil.

Se presume que se trata de Amadeo Ledezma, quien fue intendente de Maciel por dos periodos.

Cardozo cayó malherido, pero aún con vida, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Caazapá, donde finalmente se constató su deceso. Hasta el momento, no hay detenidos por el caso.

Tras un suspiro, Luis Ledezma expresó que siente mucho lo ocurrido y que tratará de conversar con su padre, quien se encuentra con paradero desconocido, para aclarar la situación y finalmente actuar como corresponde.

Finalmente, afirmó que él, su padre y el concejal fallecido pertenecen al Partido Colorado y formaban parte del movimiento Colorado Añetete.

Trasfondo político

El fiscal Marcelo Ramírez habló más temprano con Monumental 1080 AM y señaló que el principal sospechoso del hecho es Amadeo Ledezma, ex intendente de la ciudad.

“La hipótesis que surge es que el trasfondo del asesinato sería por cuestiones políticas”, dijo el fiscal.

El representante del Ministerio Público indicó que continúan las investigaciones para aclarar la causa del asesinato.