Intendente de Luque dice que no está con Colorado Añetete

Carlos Echeverría, intendente colorado de la Municipalidad de Luque, manifestó ayer que no descarta candidatarse nuevamente para seguir como jefe comunal, pero que existen muchas cuestiones para analizar, para posteriormente tomar la decisión, pero que se daría recién el próximo año.

“Vengo del sector privado y tengo muchas cosas que evaluar. No es fácil ser intendente cuando querés hacer las cosas bien”, remarcó.

Por otro lado, señaló que a pesar de los rumores, no se cambió al movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, sostuvo que tampoco pertenece al movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, sector que lo llevó a ocupar la Intendencia.

Indicó que tiene muy buena relación con todos los sectores y la mayoría de los dirigentes son sus amigos y conversa con todos los movimientos.

“Yo no tengo ningún problema con Añetete, tampoco tengo alguna diferencia con Honor Colorado, hoy vos me preguntás si soy de Añetete o el cartismo, yo no tengo ningún compromiso con nadie”, puntualizó.

Dijo que su prioridad es trabajar por su ciudad y ver que pasa más adelante.