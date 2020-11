Intendente de Caacupé: La falta de consciencia "complica un poco"

Al respecto, dijo que la gente que va llegando hasta la capital espiritual del país debe comprender un poco más el motivo de las medidas sanitarias.

“Vamos bien, lo único que falta es que la gente entienda más. Entienda que no debe traer niños y que debe utilizar tapabocas. Son cosas que no se están entendiendo y complica un poco”, aseveró el jefe comunal en contacto con Monumental 1080 AM.

Una vez más, Riveros insistió que el objetivo primordial es resguardar la integridad de los lugareños y de aquellos que llegarán hasta la ciudad.

“Falta que la gente sea más consciente y entienda del por qué se adoptan todas estas medidas, que es para resguardar la salud”, reiteró.

Así también, dijo que solicitó que la ciudad vuelva a fase 0, desde el 4 hasta el 8 de diciembre, si sigue aumentando el número de fieles que llegan hasta Caacupé.

Lea más: Fase 0 en Caacupé depende de resultados de las nuevas medida

“Acá es ir observando día a día cómo va subiendo o bajando la cantidad de gente hacia nuestra ciudad”, prosiguió Riveros.

Todos los años, cientos de fieles paraguayos y extranjeros llegan hasta la capital espiritual del Paraguay.

El intendente explicó que la festividad deja importantes ingresos, pero que este año ese dinero entrará, pero de forma escalonada.

Por medio del Decreto 4330, el Poder Ejecutivo dispuso medidas específicas para el distrito de Caacupé por la pandemia del coronavirus. Las restricciones se encuentran vigentes desde el sábado 14 de noviembre y se extenderán hasta el próximo 16 de diciembre.

El horario de desplazamiento permitido para los pobladores y trabajadores de la zona será desde las 5.00 hasta las 23.00. Quienes circulen fuera de ese horario deberán presentar documentación que justifique la situación.

También se prohíbe la peregrinación de niños, adultos mayores y se dispuso el establecimiento de perímetros de control en zona de la Basílica de Caacupé para evitar el ingreso de personas en situación vulnerable.

Los controles en zona de la Basílica están a cargo de la Policía Nacional, en coordinación con la Intendencia de Caacupé, de manera a regular la presencia de visitantes en la ciudad.