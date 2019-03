Intendenta de Quyquyhó justifica asfaltado en casco histórico

“Yo no le puedo condenar a mi pueblo a vivir en el pasado. La ciudad puede tener un lindo contraste, donde se puede apreciar lo histórico y lo moderno” , de esta forma respondió Patricia Corvalán, intendenta municipal de Quyquyhó , cuando fue consultada en Monumental 1080 AM sobre las posturas a favor y en contra del proyecto de pavimentación del casco histórico.

Siguió explicando que la decisión de apoyar el asfaltado obedece a la necesidad de los productores y al pedido de los pobladores, que precisan de buenos caminos para tener conexión con otras compañías.

Explicó que no serán muchas las cuadras a ser pavimentadas, pero que sí son de mucha importancia.

Para la administradora municipal, el proyecto vial podría traer la instalación de fábricas, lo que significaría más puestos de trabajos. “¿Cuál es la empresa que va a venir si no tenemos asfaltado?”, se preguntó.

En otro momento, dejó en claro que valora la historia y las construcciones antiguas de la ciudad, conocida como la cuna de los próceres.

Por otra parte, otro grupo de vecinos se oponen rotundamente a la modificación del estilo colonial de la ciudad, entre ellos se encuentra la historiadora Milda Rivarola. Los mismos entregaron una nota a Corvalán, donde ese xplica que el asfalto afectaría a la arquitectura antigua del lugar.

Atacan vivienda de historiadora

Alrededor de las 17.00 de este domingo, un grupo de personas del sector que desea la pavimentación llegó hasta la vivienda de Rivarola y lanzaron huevos a su casa.

La investigadora reside en una vivienda que tiene más de 100 años y se mostró preocupada, ya que en el sitio alberga muchos documentos y archivos antiguos, que podrían ser afectados en próximas manifestaciones.

Al respecto, Patricia Corvalán dijo que no tiene nada que ver con la convocatoria de los vecinos. Incluso, desaprobó que se recurra a la violencia.

"Yo no convoqué a ninguna marcha, ellos mismos se autoconvocaron. No estoy de acuerdo con el ataque, no es la forma”, sentenció.