Intendenta anula todas las resoluciones de Kelembu

La disposición –que se basa en el dictamen número 179 de la Asesoría Jurídica de la Comuna esteña– señala que los actos por los que Miranda ingresó como intendente se hallan en discusión. “No obstante, es sabido que en derecho administrativo los actos se rigen por el principio de legalidad, lo cual significa que aquellos actos que no han cumplido íntegramente los principios legales son nulos y de ningún valor, en igual condición lo establece el Código Civil. Los actos nulos no existen y por tanto no pueden surtir efecto”.

En otra parte del análisis menciona que la supuesta designación de Miranda ha quedado sin efecto por Resolución N° 395 emanada de la Cámara de Diputados por la cual se hace lugar a la destitución de Sandra McLeod de Zacarías como intendenta municipal. Dicha resolución se comunicó a la Junta Municipal y a la Justicia Electoral, que convoca a elecciones. Esta disposición se complementa con la Resolución N° 014/2019 de la Junta Municipal, según la cual nombra a María Perla Rodríguez de Cabral como intendenta de Ciudad del Este. Durará en el cargo hasta que se elija un nuevo intendente en elecciones municipales marcadas para el 5 de mayo.

No asumió. Otra parte del dictamen menciona que Miranda no llegó a asumir legalmente el cargo, dado que para ello es necesario un traspaso de mando con el corte administrativo.