Integrante del clan Núñez fue nombrado en Conajzar

El ex intendente de Villa Hayes (Presidente Hayes) Ricardo Núñez fue designado por el presidente Mario Abdo Benítez como miembro titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Ricardo integra el clan Núñez junto con sus hermanos Basilio Bachi Núñez, uno de los ex asesores políticos del ex presidente Horacio Cartes, y el ex diputado Óscar Venancio Núñez. Durante la campaña electoral presidencial pasada, Ricardo se abrió del clan y se sumó a la disidencia colorada en aquel entonces, hecho que ahora le valió para la designación.

Mediante el Decreto N° 1057, Abdo ubicó a Núñez en la institución como representante de las municipalidades. El ex intendente había sido denunciado por malos manejos de los recursos públicos en la Municipalidad, aunque en la Fiscalía no prosperó la denuncia.

Abdo también nombró a la intendenta cartista de Ybycuí María del Carmen Benítez como miembro suplente de Conajzar. Esta intendenta es la esposa del diputado cartista Tomás Rivas, imputado por pagar a sus caseros con dinero público. Este legislador chicanea para evitar ir a juicio y hasta la fecha incluso impidió que se trate su desafuero.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1016/1997, la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que sus relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad reglada por la referida ley, serán ejercidos por Conajzar, integrada por un representante de las municipalidades. Esta institución funciona bajo dependencia del Ministerio de Hacienda.

La Conajzar tiene a su cargo la elaboración y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones, para los juegos de carácter nacional, el llamado a licitación pública para la concesión de los juegos, la adjudicación de los juegos licitados; los cálculos para la distribución de los cánones fiscales, y la proposición al Poder Ejecutivo de las personas a ser designadas como funcionarios.

En medio de la fuerte interna política que se desató al interior del Partido Colorado entre cartistas y los seguidores de Marito, Ricardo Núñez se abrió de su hermano Basilio, quien fuera la mano derecha del ex presidente Cartes.

Esta jugada posicionó para las elecciones al movimiento Colorado Añetete liderado por Abdo Benítez, que apostó sus fichas en el Departamento de Villa Hayes, donde la mayoría se estaba jugando por el proyecto cartista.

Las negociaciones se dieron a mitad del año pasado, a pocos meses de las elecciones internas, en donde finalmente el proyecto de la disidencia colorada se impuso al candidato del cartismo y cambió el tablero en la ANR.