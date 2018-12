Instan a invertir en capital humano y no solo en tecnología

“La tecnología es un elemento importante, pero también está la gente, el cliente, los procesos, la cultura y muchos otros factores. Los empresarios y líderes de organizaciones tienen que tener una visión integral para poder hacer realmente un proceso de transformación”, destacó.

Acerca de los niveles de inversión en capital humano, señaló que depende mucho de las firmas y las industrias. Si se trata de una empresa de Recursos Humanos, el manejo de la gente es clave. En el caso de Tigo, hay mucha tecnología y también personas, apuntó.

“Lo importante es invertir a los dos factores: tecnología y gente. Si no podés tener las últimas herramientas, pero las personas no están motivadas o no saben usarlas. La tecnología es importante, pero no es lo principal”, remarcó.

Añadió que actualmente los jóvenes quieren sentir que contribuyen con sus compañías, buscan un desafío que les motive a trabajar, más allá del salario. Estas personas están llegando cada vez más a las organizaciones, con una forma de pensar distinta, enfatizó.

“En Colombia los chicos ya no compran autos, usan plataformas como Uber. Nuestros padres siempre pensaron en tener sus casas como un ícono de su trabajo. Para los chicos de 20 o 25 años hoy eso es irrelevante, quieren contribuir y ser parte de la compañía. Para eso uno tiene que desafiarles intelectualmente y motivarlos para trabajar. Obviamente se los tiene que pagar bien, si uno no es bien pagado no tiene lo básico para trabajar”, concluyó.

ACTITUD. Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP, mencionó que es importante ir cambiando los paradigmas en mentalidad y actitud, puesto que muchas veces en Paraguay las transformaciones no se hacen en tiempo y forma.

“La sociedad del conocimiento implica una serie de cambios y nosotros acá estamos un poco atrasados. Se trata de un cambio actitudinal, de proyectarnos en el tiempo, no solo de tecnología. Creo que tenemos oportunidades porque somos un país chico. Si uno no puede tener economía de escala, tiene que buscar la eficiencia de escala. A los países grandes les cuesta más cambiar, pueden ser más lentos”, expresó.