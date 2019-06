Instan a derribar los mitos y miedos sobre la vacunación

“Disponer de la vacuna contra la influenza es un privilegio, muchos países no la tienen, y debe ser aprovechada porque puede salvar vidas”, afirmó el doctor Alejandro Macias, infectólogo mexicano, durante una conferencia realizada en el país sobre el valor de las vacunas, organizado por Sanofi Pasteur.

Prevención. Destacó que es una pena ver personas que pierden la vida a causa de un virus cuando se pudo evitar. “Es patético ver a personas que no recibieron la vacuna en terapia intensiva, y en ese momento recién reconocen el valor de la vacunación. O cuando fallece un pariente a causa de la influenza dicen que irán a vacunarse”, acotó.

Existen muchos mitos en torno al biológico que previene la influenza que deben ser derribados. No tiene ningún sentido creer que la dosis causa enfermedad, expresa el especialista mexicano. “Cómo va a causar gripe una vacuna que ni siquiera tiene virus, eso no puede ser”, aseveró Macias al explicar que en la época invernal se sufren cuadros gripales varias veces y se le atribuyen a la vacuna, esa información errónea se difunde y hace daño.

Acotó que los inmunizados pueden enfermarse, pero el virus no le afectará de manera grave, no necesitará hospitalizarse como los que no recibieron la vacuna. Agregó la importancia de que las embarazadas acudan a los vacunatorios porque de esa manera no solo ellas se protegen de la influenza, también su bebé, que recién después de los 6 meses podrá recibir el biológico. ”No es verdad que cause alteraciones al feto”.

El especialista remarcó que es otro de los mitos que espera se elimine. “Es mentira que es mejor tener influenza que vacunarse. La realidad es que al vacunarse se logra mejor inmunidad”.

Todas las personas están expuestas a contraer el virus de la influenza, por lo cual lo ideal es que el 70% de la población reciba la dosis, de acuerdo al doctor Macias.