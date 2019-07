Instan a audiencia pública sobre regulación de apps Uber y MUV

Al respecto, concejales como Federico Franco Troche, de Asunción, plantean que la salida debe ser una normativa a nivel nacional en el que estén involucrados varios entes como: municipios, Viceministerio de Transporte, Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La iniciativa, según Franco Troche puede surgir desde el poder Legislativo o Ejecutivo a fin de trabajar en una ley nacional que regule el transporte oneroso de pasajeros a través de plataformas electrónicas.

Muv.jpg

“Lo ideal sería que los parlamentarios convoquen a una audiencia pública donde participen representantes de las plataformas Muv y Uber, taxistas, municipios y entes públicos (vinculados al tránsito, empleo y tributación). Son varios actores que deben opinar para que exista una coordinación y fiscalización de los procesos”, señala el edil.

Sin árbitro. Franco Troche resalta la necesidad de que exista una regulación para el servicio de las plataformas, de lo contrario la guerra continuará. El concejal presentó ante la Junta Municipal de Asunción un proyecto de ordenanza para estas plataformas en Asunción (Ver infografía) a ser estudiada dentro de 15 días, aproximadamente. Considera que podría utilizarse como base para establecer competencias a nivel nacional. “El problema es que se juega un partido sin árbitros ni reglas. Ahora no tenemos una norma ni nacional ni municipal”. En el caso de los taxistas –expresa– están regulados a través de ley de tránsito y ordenanzas municipales, pero generalmente no cumplen. Como el caso del control de cantidad de horario laboral para los conductores, seguridad para pasajeros, inspección vehicular y sobre todo el cobro de derecho de espacio concedido por la Municipalidad sin el cobro de ningún canon. “Aunque la Comuna cobrara, no tienen derecho a la venta del espacio. Es un mercado negro”, sentenció.