Instagram te delatará si haces captura de pantalla

La nueva función estará disponible para todos los usuarios en 2018, pero algunos ya notaron la más reciente funcionalidad a través de las actualizaciones. Con esto, la plataforma delatará a quienes intentan quedarse con un registro de las historias, que duran 24 horas.





La noticia se conoció gracias a diferentes personas que advirtieron a sus seguidores a través de Twitter, no obstante, no hubo notificación oficial por parte de Instagram.



Ya hay una trampa



Pese a que ni siquiera es oficial, algunos ya encontraron la forma eludir de estos avisos. Hay opciones para hacer captura de las Insta Stories sin que el otro se entere.



Si esta se hace desde la computadora, la notificación no le llegará a la otra persona, ya que solo avisará cuando se haga con el celular.



Además, está la opción de sacarle una foto al teléfono con otro dispositivo o filmar todas las historias con algún programa que graba todo lo que se ve en pantalla.