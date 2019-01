Insistir en acciones y educación ante los casos de feminicidio

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, otra agresión criminal contra una mujer afortunadamente no tuvo un desenlace fatal. Según la denuncia policial, Reinaldo Piris realizó varios disparos con un arma de fuego contra su ex pareja, Sonia Cardozo Garcete, dejándola tirada en el suelo y dándose a la fuga. El rápido auxilio prestado por los vecinos a la mujer permitió salvarle la vida, tras ser llevada de urgencia a un hospital.

Por otra parte, este diario informó ayer de otro caso de agresión en el que la víctima se ve desamparada por la Justicia. Se trata del caso de Shirley Andrea Gallinar, una joven oriunda de Nueva Esperanza, Canindeyú, quien había denunciado en octubre pasado ante el Ministerio Público a su ex novio, Lino Rubén Villalba Mora, por supuestos maltratos físicos y sicológicos. El agente fiscal Ysrael Villalba, de Salto del Guairá, ordenó la detención del agresor, quien no se presentó y fue declarado en rebeldía, pero la jueza Alcira de Souza, de Katuete, levantó la rebeldía y le benefició a Lino Rubén con medidas sustitutivas. El presunto agresor decidió a la vez denunciar a la mujer, a quien además amenazó con mensajes de texto, en donde le dice: “Pensaste que a mí me iba a forzar comprarle a una jueza, con una llamada ya solucioné todo”.

El caso tiene similitudes con el horrendo caso ocurrido en Ypacaraí en los últimos días del año, cuando otra mujer, Francisca Delgado, junto a su hija de 14 años, murió luego de que su marido, Epifanio Borja, prendió fuego a su vivienda, pereciendo también él en el acto. Lo grave de este caso es que el hombre ya arrastraba un historial de agresiones contra su esposa, pero la jueza Natalia Caballero no tomó medidas ante las denuncias.

Este agravado clima ha llevado al Ministerio de la Mujer a convocar una “mesa de crisis” en la víspera, planteando un protocolo de atención y la coordinación de un servicio integral para las mujeres víctimas de violencia, que estará integrado por representantes de la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría Pública.

La respuesta institucional es positiva, pero no resulta suficiente. Es necesario insistir en la tarea educativa en distintos niveles, a la par de aplicar las acciones punitivas, porque existe una cuestión cultural implantada durante mucho tiempo que urge modificar. También se debe sancionar con más severidad a los jueces que benefician con medidas de libertad a los agresores.