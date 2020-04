Insisten en reducir más el gasto público ante la fuerte contracción

En conversación con ÚH, dijo que vió el reporte de la calificadora internacional Moody’s, que redujo al 0,7 por ciento la proyección de crecimiento económico de Paraguay para este año.

“Lo que va ocurrir es una fuerte contracción económica y vamos a tener una variación negativa. Venimos diciendo que el 2019 fue muy difícil y que al salir íbamos a tener una variación negativa”, apuntó.

Refirió que en paralelo a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) se tendrá un alto crecimiento del endeudamiento del 5% del PIB y caída de la recaudación tributaria. “Esto significa que aparte de caer, y todos los gastos, tendremos menos ingresos”, enfatizó.

Ferreira indicó que es por este escenario que particularmente insiste en que haya un recorte mayor del gasto corriente. “En mi opinión, el recorte público que se estableció fue insuficiente”, remarcó.

Añadió que es obvio que los recortes serán en muchos casos temporales, pero “en este momento resulta que sean mayores para que el déficit fiscal que se va a generar no sea tan grande y que el país pueda atender todos los gastos de salud y de emergencia nacional, atendiendo a que va a quedar sin ingresos”.

Recalcó que si se mantienen el cien por ciento de los salarios y no se hacen ajustes fiscales, la deuda va a crecer mucho y cuando esto termine se tendrá que impulsar una reforma tributaria con aumento de impuestos muy grande.

Sobre la posibilidad de que la economía vuelva a reactivar de alguna forma, dijo que en ese aspecto no hay mucho por hacer mientras la recomendación del sector médico sea la de permanecer en cuarentena. “Es simplemente cumplir y ajustar los cinturones, aguantar este momento, que la deuda no crezca y el gasto no pueda elevarse y sea el mínimo”, enfatizó.

Consideró que forzar la situación podría tener un costo mayor a la larga, debido a que un contagio masivo y la consecuencia de muchas muertes igual va a generar una paralización.