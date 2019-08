Insisten judicializar licitación de IPS pese a retiro de socio

Mediante un comunicado, la firma Imagix SA anunció ayer la decisión de desistir integrar el proyecto del consorcio que presentó su oferta para la tercerización del servicio de imágenes para el Hospital Ingavi, pero que no fue adjudicado. Dicho grupo estaba conformado por las empresas Codas Thompson (Mecompa) y Moreno Iribas (IRM SA)

“En el día de la fecha presentamos una nota comunicando nuestra decisión”, señala parte del escrito dado a conocer ayer.

Dicho consorcio se había presentado como uno de los oferentes en la licitación pública para la contratación de servicios tercerizados de diagnósticos por imágenes para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi de IPS. Desde el grupo dieron a Última Hora su postura sobre la salida de Imagix SA. En primer término, refirieron que para la referida licitación del servicio para Ingavi el consorcio está conformado por las empresas Codas Thompson (Mecompa) y Moreno Iribas (IRM SA).

“Imagix es una empresa asociada de menor importancia. Su salida no afecta para nada los reclamos reales del consorcio que son el no cumplimiento del pliego de bases y condiciones por parte de la empresa Meprotec y la mala información de que su oferta es las más baja, cuando resulta ser más cara en la ejecución”, puntualizaron. Señalaron además desconocer las causas del ahora ex integrante del proyecto.

“Es sugestivo que (el alejamiento) se dé en este momento. Seguiremos con fuerza y convicción porque nuestros reclamos son justos y estamos dispuestos a llegar hasta las instancias judiciales de ser necesario”, expresaron.

Antecedente. La licitación del servicio de imágenes para Ingavi se ha convertido en un escollo para la habilitación de este hospital.

IPS adjudicó por diez años el servicio tercerizado a Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec). Sin embargo, el consorcio integrado por Mecompa e IRM SA pide la anulación de la adjudicación.

Enfatizaron que tres irregularidades graves ocurrieron durante el proceso. Entre ellas señalaron que no cuentan con equipos requeridos.

Estudio de la DNCPAnte la supuesta irregularidad que se había presentado, el consorcio que no fue adjudicado recurrió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con el fin de pedir una reconsideración. Primero habían realizado la denuncia, que fue rechazada por el ente. Actualmente se estudia la solicitud.