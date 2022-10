Inmunización masiva tras brote de varicela en colegio de Hernandarias

Autoridades sanitarias de Alto Paraná reportaron un foco de varicela en la escuela Virgen del Rosario de la ciudad de Hernandarias. El hecho fue reportado el sábado y se empezó a dar seguimiento. El lunes una cuadrilla de funcionarios de salud levantaron datos en la institución confirmando 12 infectados en el cuarto grado, 2 grados inferiores y uno en la casa, a partir del contacto con otro infectado.

El caso cero se registró el 18 de setiembre según los datos recabados luego de que el personal de blanco dialogara con la comunidad educativa, donde se reportó el foco. Todos los alumnos se encuentran bien, con la tarjeta de vacunación al día. Ayer personal del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) realizó una jornada de vacunación, además de charlas informativas con la comunidad educativa.

“La notificación fue hecha de forma telefónica por un padre de familia del grado, preocupado porque vieron que empezaron a tener algunas ausencias y también fueron contagiados. Ellos hablan de que no fueron notificados de estos casos a nivel ministerial, entonces cuando me comunicaron yo activé el sistema de información tanto en la unidad epidemiológica regional, como en el distrital”, dijo el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria. Comentó que los casos fueron reportados el sábado y el lunes a primera hora el personal de salud se constituyeron en la escuela, donde fueron entrevistados alumnos, algunos padres que estaban allí, los docentes y la directora de la institución.

Dijo que el 100% de los niños que fueron infectados fueron vacunados según las verificaciones que se realizaron. “Los 15 alumnos, que fue lo que encontramos nosotros, tienen conexiones entre sí. Son parientes, primos, la mayoría son del cuarto grado”.

El caso índice fue hace un mes según reportan los docentes. “El 18 de setiembre se conoce de un caso y se le pidió que repose en su domicilio y volvió, pero ya empezó la diseminación en esa aula. Hay 12 chicos de esa misma aula (4° grado), 2 de grados inferiores y uno en la casa que se contagió por contacto con los chicos infectados”.

Explicó que la varicela es una enfermedad viral que siempre está vigente, pero que es prevenible con vacuna. “A pesar de ello pueden tener síntomas leves con la vacunación y es lo que se encontró en estos casos. Los chicos estaban vacunados. Tenían al día su libreta de vacunación, de cualquier manera en estos casos había algunos que no tuvieron el refuerzo”.

Recordó que la primera dosis se aplica a los un año y tres meses y el refuerzo a los 5 años. “Algunos de ellos no tenía en refuerzo y eso se fueron completando”. El profesional aseguró que hasta el momento el foco se concentra en la escuela y que no tienen reportes de casos en otros sectores de la comunidad. Sí confirmó que en la familia de uno de los alumnos infectados hubo una embarazada infectada. “Se le está evaluando si hay necesidad o no de hacer inmunoglobulina, que es un tratamiento que se le hace a una persona, en fase aguda, para evitar consecuencias en el embarazo, pero eso está en estudio todavía. No hay contagio aéreo por ejemplo. Normalmente duran en la piel entre 7 a 10 días como máximo. Los primeros 5 días nomás es contagioso”.