Inicia periodo de servicio militar obligatorio en Cimefor

“Somos testigos del sublime compromiso que ante Dios y la patria están asumiendo nuestros hijos”, agregó. En total se incorporaron 90 nuevos aspirantes, entre ellos el hijo del presidente Mario Abdo Benítez, Santiago. El mismo jefe de Estado participó del acto.

Los inscriptos deberán completar dos meses y medio de formación a lo largo de este 2019, informó el periodista Roberto Santander.

El hijo del presidente Mario Abdo, Santiago, está entre los aspirantes.

El capitán Fariña indicó que los mismos son el futuro de la Nación, pero además que la defensa de la patria en tiempos de paz implica “un golpe de timón muy importante” en sus vidas. “De ahora en adelante, deberán mostrar el compromiso de una conducta acorde a un marino digno, leal, honrado y amante de la patria”, sostuvo.

Para los conscriptos, el llamado a reclutamiento inicia el 1 de febrero, luego en marzo y en abril. El segundo periodo será en agosto, setiembre y octubre.

La Ley 569/75 establece que en Paraguay a partir de los 18 años los hombres deben cumplir con el SMO.

En los últimos días del 2018 hubo polémica por un intento de hacer cumplir la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Centenares de jóvenes se acercaron a la Defensoría del Pueblo para tramitar la objeción de conciencia.

Allí deben llenar un formulario y adjuntar una copia del documento de identidad y dos fotos tipo carnet tamaño 2x2.

Los objetores deberán cumplir un servicio sustitutivo en un sitio cercano a su domicilio. Pero no puede realizarse en instituciones eclesiásticas o de carácter político. Sobre las multas que advirtió el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, para quienes no tramiten la objeción ni realicen el servicio miliar, el Gobierno aclaró que no habrá sanciones.