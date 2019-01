Inhabilitarán a conductores que reincidan en sus faltas

La mayoría de las personas que reinciden en una falta de las normas viales no recibe una sanción fuerte, mediante el pago de coimas, y los que reciben, no le son suficientes como métodos correctivos de las leyes de tránsito.

Desde la Patrulla Caminera ahora buscan sancionar a las personas que reincidan en sus faltas, pero no solo de manera monetaria, sino que inhabilitándolos a conducir, con la imposibilidad de renovar documentaciones en los municipios.

“Vamos a empezar a aplicar la parte de la Ley (de Tránsito) que inhabilita a los conductores que reinciden en faltas, sobre todo faltas graves en el lapso de un año. Lo queremos comenzar con los alcoholizados”, explicó Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera.

Al ser consultado del porqué el curso, Christ Jacobs explicó que en primer lugar porque así lo establece la Ley de Tránsito, y en segundo, porque considera que la problemática de las muertes violentas en accidentes de tránsito se dan por una falta de educación vial.

“Se les va a enseñar el por qué está la Ley, y las consecuencias del problema social que crea la inconducta en nuestras rutas al no hacer lo que la norma establece”, aseveró el director de la Patrulla Caminera.

En el caso de que de las personas que hayan reincidido en más de tres oportunidades, realizarán también un curso mucho más largo, que será obligatorio, pero para poder acceder al plan curso que lo podría habilitar de nuevo a conducir, deberá presentar un test psicotécnico. El registro de faltas se llevará con el sistema de multas electrónicas.

Los riesgos. Por otra parte, un estudio que se realizó en Paraguay detectó los seis factores de riesgo principales en accidentes de tránsito, y las campañas de concienciación y prevención de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial están basados en esos parámetros.

Alejandro Hernández, director de la ANTSV explicó que los seis factores de riesgo de accidentes letales, según el estudio, son conducir luego de consumir bebidas alcohólicas, utilizar distractores como teléfonos celulares, no utilizar el cinturón de seguridad, no utilizar cascos (para los motociclistas), no respetar las señales de tránsito, y excederse en la velocidad.

Hernández también indicó que en Paraguay se necesita que los controles sean más estrictos, que hayan más, y también con mayor frecuencia.