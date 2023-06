Ingavi: Por uniforme de Telefuturo deniegan ingreso a un asegurado

El asegurado –que es camarógrafo de Telefuturo–, tras una serie de discusiones, finalmente logró ingresar al Hospital Ingavi para retirar los resultados de los estudios médicos. El trabajador usaba el uniforme porque posteriormente se dirigía a su puesto de trabajo.

“El guardia me impidió el ingreso por el simple hecho de usar el logo del canal. Me dijo que está totalmente prohibido que la gente de prensa ingrese. Le expliqué que solamente quería retirar un estudio”, relató indignado a Telefuturo.

Santiago Ramírez contó que recibió maltrato verbal por parte de un guardia de seguridad que le trató de “imbécil” e “idiota”. Incluso, que lo echaron del predio de IPS Ingavi.

“Me pidió que me quite la remera. Me maltrató. Yo le dije que no tenía otra remera. Me dijo que no le importaba y que no podía entrar. Tuve que entrar a la fuerza. ¿Cómo permiten ustedes usar tapabocas y no usar remera?”.

El asegurado –pese a la medida– ingresó a Ingavi. Fue perseguido y maltratado verbalmente por los guardias de seguridad en todo momento, hasta su salida. “Prácticamente, entré a la fuerza y retiré el estudio. Dos minutos tardé. Me siguió en todo momento, hasta la salida. Me gritó y me maltrató”.

Debido al maltrato y para dejar registro, Ramírez filmó el momento que le denegaron la entrada a IPS. “Eso lastima mucho. Todos los meses uno se esfuerza, trabaja y paga el servicio, pero no recibe el trato igual”.

La encargada de prensa del IPS, Monserrat Gaete, en un mensaje remitido a Telefuturo señaló que no negaron el acceso al asegurado en Ingavi. Pero, los videos difundidos muestran lo contrario. Supuestamente, el guardia se “extralimitó en sus funciones”.

Los periodistas denuncian con frecuencia la agresividad de los guardias en las coberturas en los hospitales del IPS porque alegan “que tienen orden o que está prohibido el ingreso de periodistas”, pese a cumplir con los avisos y protocolos.

