Informes de la Seprelad no apuntan a Cartes, según su abogado

El abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, tras la audiencia de declaración testimonial en la que el ex ministro, Arnaldo Giuzzio, no se presentó.

El abogado Pedro Ovelar, quien representa al ex mandatario Horacio Cartes , sostuvo que los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que datan desde el 2017, no son directamente contra su defendido y guardan relación a casas de cambios y tabacaleras, en el marco de la operación Patrón, iniciada en Brasil y que involucró al ex presidente por ayudar supuestamente con dinero a Darío Messer, cuando el brasileño estaba prófugo.

“Hay informes de la Seprelad, no hay pruebas contra Horacio Cartes”, afirmó, a la vez de señalar que las pruebas contra el ex presidente deben estar sustentadas, ya sea si Horacio Cartes está pasando sus cigarrillos a través de las fronteras, no así terceras personas, que no determinan ninguna prueba, sostuvo.

Sobre otras acusaciones del ex ministro Arnaldo Giuzzio, quien también apuntó a Sarah Cartes en sus denuncias sobre préstamos a la misma de más de USD 1.000 millones, cuestionó que el ahora ex secretario de Estado desconoce desde cuándo la mujer es accionista de Banco Basa, quién le cede o de quién compra las acciones.

Lea más: Seprelad advierte que desde el 2017 envía informes a Fiscalía sobre Cartes

En ese sentido, indicó que se tratan de operaciones totalmente lícitas las que se dieron y que con la investigación se podrá dilucidar.

Entre otras cosas, recalcó que el ex ministro debe informar de qué manera accede a la información, desde qué fecha le está investigando a Cartes y qué equipo de trabajo conformó.

De igual manera, aseguró que no hay diferencias entre la investigación de la Fiscalía por declaración jurada falsa con relación a otros procesados por hechos similares. “El examen de correspondencia por parte de la Fiscalía se está realizando”, explicó.

Incremento patrimonial de Cartes

El abogado Pedro Ovelar también se refirió al incremento patrimonial de USD 300 millones de Cartes, que expuso Giuzzio, y aseveró que no se dio en un breve periodo de tiempo y que se encuentra totalmente justificado, pero que no es fácil entender el patrimonio del ex mandatario, ya que hay capitalización y otras acciones relacionadas.

Le puede interesar: Ministerio Público investigará a Horacio Cartes tras denuncia de Giuzzio

“No pensamos todavía en demandas, pensamos ahora en defendernos y acabar con la mentira”, manifestó tras ser consultado si demandarán a Giuzzio.

Sobre si Giuzzio fue utilizado, dijo que se debe preguntarle a él, porque hay unas internas coloradas candentes, además de quién le apoyó y el equipo jurídico que formó.

Finalmente, aclaró que Cartes no está imputado y que como abogado puede participar de la audiencia de la Fiscalía en la que fue convocado Giuzzio para prestar declaración testimonial por las denuncias contra Cartes.

No obstante, Giuzzio pidió suspender la audiencia de este miércoles, ya que debía hacer unos trámites para entregar el cargo. La audiencia se pasa para el 1 de marzo, bajo apercibimiento de que si no se presenta se podrá solicitar a la fuerza pública su presentación.

Denuncia de Giuzzio contra Cartes

El ahora ex ministro del Interior vinculó a Cartes en un gran esquema de lavado de dinero y contrabando y también presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Ante la amenaza de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por no haber investigado ya a Cartes cuando recibió informes de Seprelad y de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, la misma dispuso que el ex mandatario sea investigado por lavado de dinero y contrabando.

Los recientes informes de la Seprelad que fueron revelados al Congreso y que no derivaron en ninguna investigación contra Cartes engrosan los cuestionamientos y acusaciones a la fiscala general del Estado, a quien responsabilizan de encubrir al ex mandatario y a su entorno.

El abogado Ovelar volvió a hablar luego de reunirse con el fiscal del caso y tras fijarse en la carpeta y agregó que no se tienen informes de Seprelad y solo un pedido de reunión entre la secretaría y el Ministerio Público.

"Estoy seguro y convencido de que no existen ningunas pruebas en Aduanas o Seprelad que puedan sustentar los dichos contra Horacio Cartes", finalizó.