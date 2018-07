Informe de Gestión: "Cumplí mi promesa de entregarles un país en mejores condiciones"

La sesión de honor estuvo prevista para las 09.00 de este domingo; sin embargo, el mandatario hizo esperar a los congresistas y llegó con 30 minutos de retraso.

Cartes brindó su último informe de gestión en la sesión presidida por el nuevo presidente del Congreso, Silvio Ovelar, y ante los nuevos parlamentarios, que ejercerán el cargo durante el periodo legislativo 2018-2023.

Al inicio de su presentación, el titular del Ejecutivo demostró cierto nerviosismo e inició la lectura de su informe con voz temblorosa. En esta ocasión, el mandatario no protagonizó ninguna equivocación, sino que se limitó a repasar un extenso resumen de sus logros y fracasos.

Visitas

En primer término, el jefe de Estado mencionó y agradeció las visitas internacionales que recibió el país durante su periodo gubernamental.

“Los líderes del mundo nos han dado su reconocimiento y su respaldo a través de históricas visitas recibidas”, dijo.

Resaltó los lazos con China-Taiwán y con Israel, además de la visita del papa Francisco y de varios representantes de organismos internacionales de diversa índole.

Clientelismo político

El mandatario continuó su informe con una crítica al clientelismo político, reprochando que todo lo que pudo ser destinado a inversión social fue desperdiciado en gastos salariales para el funcionariado público.

Mencionó que uno de sus grandes logros fue reducir el gasto público a un 69% del plan de gastos anual.

Obras

En materia de obras, el jefe de Estado ponderó el trabajo conjunto que se realizó con la Itaipú Binacional, citó al barrio San Francisco como una de las obras más emblemáticas del gobierno.

En otro punto, realzó los trabajos de infraestructura que se enfocaron en “agilizar” el transporte.

“Podemos citar varios proyectos ya concluidos: autopista Ñu Guasu, superviaducto de Aviadores del Chaco, viaducto de Santa Teresa, túnel Semidei, túnel de la avenida Ñu Guasu, acceso a Limpio con sus dos pasos a nivel y la circunvalación, acceso Laguna Grande y la Costanera Norte recientemente habilitada”, señaló.

Todas estas obras, además del polémico metrobús, fueron duramente cuestionadas por los ciudadanos y los referentes del rubro de la construcción, quienes en varias ocasiones denunciaron los pésimos diseños y los siderales sobrecostos de los proyectos que fueron ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el área metropolitana.

Seguridad

Por otra parte, Cartes habló sobre el tema de seguridad. Hizo un mea culpa y reconoció que su gobierno no pudo eliminar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lucha encarada principalmente por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), institución creada para tal efecto durante su gobierno.

También hablo sobre el Grupo Lince y las operaciones que realizaron en el marco de la lucha contra hechos ilegales como la piratería y el narcotráfico, y ponderó la labor de la Policía Nacional.

Salud

Seguidamente, manifestó los alcances en el área de salud. Informó sobre la cantidad de nuevos hospitales construidos a nivel país y señaló las mejoras para garantizar el acceso a la salud pública.

“En cinco años destinamos el mayor presupuesto en la historia de nuestro país en equipos médicos de alto nivel, para que las personas tengan acceso a las mejores tecnologías para la detección y el tratamiento de enfermedades. Invertimos más de G. 330.000 millones en la compra de equipos”, se jactó.

Educación

“La educación fue una de nuestras prioridades y, aunque nos encontramos con un sinfín de falencias, logramos avances significativos”, enfatizó el jefe de Estado.

Enumeró que durante su administración se capacitaron 120.000 docentes y se ampliaron los útiles escolares; no dejó de mencionar el Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior Carlos Antonio López (Becal).

“Para agosto de este año, 1.500 paraguayos habrán sido favorecidos estudiado en casi 30 países en las 50 mejores universidades del mundo, y muchos de ellos ya se graduaron y regresaron a trabajar por nuestro país”, añadió.

El sector educativo también fue uno de los blancos de crítica del gobierno. El principal pedido de la comunidad educativa fue y es atender la penosa situación de la infraestructura de las escuelas públicas del territorio nacional.

Unas 12 instituciones educativas sufrieron derrumbes. Además, de acuerdo con cifras oficiales, hay 91 centros educativos en alto riesgo y otros 500 en alerta amarilla y verde.

Economía

En materia económica, Cartes subrayó que Paraguay cuenta con la mejor tasa de crecimiento económico de la región.

Entre sus logros, señaló que trabajó en fortalecer la economía con nuevos instrumentos, como la ley de transparencia, la ley de responsabilidad fiscal y la ley de seguridad a las inversiones internacionales.

Así también, recalcó que el país cuenta con el “paquete impositivo más competitivo y atractivo de todas las Américas”.

Por otro lado, resaltó que durante su gestión se redujo un 40% de la pobreza extrema y 16% de la pobreza total en el país del 2012 al 2017: “el nivel de pobreza más bajo de la historia democrática”, insistió.

No obstante, manifestó no estar satisfecho con los números, ya que la gente juzga necesidades y no estadísticas.

Agregó que la deuda pública se encuentra en un 17% del Producto Interno Bruto y que el déficit fiscal se sitúa por debajo del 1,5% permitido.

Al finalizar la lectura de su informe exhortó a los parlamentarios a continuar desafiando paradigmas y se comprometió a seguir trabajando por el país.

En su informe del año anterior, el Ejecutivo saliente se vanaglorió de la transparencia institucional en su periodo de mandato y no dejó de destacar que, gracias a él, inversionistas de todo el mundo decidieron apostar por la tierra guaraní.