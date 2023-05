Inescrupuloso aumento de funcionarios en IPS

“El IPS en el año 2018 fue entregado con 16.500 funcionarios. Hoy tiene 28.000 funcionarios. Entonces eso le impacta en su presupuesto directamente. Por esto debe y no puede comprar nada. No se implementó el sistema de control de medicamentos. El call center, en lugar de mejorarlo, se fue para atrás”, explicó.

El ex director de la previsional señaló que el incremento de funcionarios fue por responsabilidad tanto de Andrés Gubetich como de Bataglia, quienes fueron los dos presidentes del IPS desde la asunción del Gobierno actual de Mario Abdo Benítez en el año 2018.

“Con la ley de racionalización, creo que Gubetich metió 4.000 a 5.000 funcionarios, justificando que fue por el Covid-19, algo que es mentira. Si ustedes se fijan, son funcionarios que entraron al área administrativa. Yo me pregunto: ¿cuántos neumólogos tienen? ¿Cuántos médicos clínicos? El resto los metió Bataglia, sin concurso y por la ventana”, criticó.

Sobre el fondo de pensiones dijo que el horizonte puede seguir reduciéndose porque no existe control alguno. “La ley te dice que debés dar sostenibilidad al fondo jubilatorio. ¿Pero qué inversión hicieron ellos al fondo jubilatorio? Yo no conozco ninguna. Lo último fue durante el Gobierno de Benigno López. Si no le implementás sistemas nuevos de inversión, no lo hacés sostenible”, culminó.