Ineram: Médicos muestran realidad en terapias y piden conciencia ante el Covid-19

“Este es un lugar desconocido, pero un lugar donde los soldados de la vida peleamos nuestras batallas diarias… Por estos pasillos y salas recorremos todos los días para tratar de llegar a la meta, tratar de ganarle la carrera al Covid-19”, describe el médico.

En el audiovisual se observan las instalaciones de Terapia Intensiva, a pacientes internados a causa del coronavirus y a los médicos con sus respectivos equipos de bioseguridad.

MEDICOS INERAM UTI.mp4 Foto: Twitter

“Nuestros pacientes te piden que les des una mano y que cumplas con las medidas sanitarias para evitar que este mal se propague a más personas… Don Mauricio te pide que no le des chance al Covid-19”, expresa el médico en compañía de un paciente.

El material fue difundido de manera a pedir conciencia a la población y cumplir con las restricciones sanitarias para evitar que este enemigo invisible se propague y siga causando más muertes en el país.

Por otra parte, en un posteo en Twitter del médico terapista de Encarnación, Óscar Bottger, se observa una carta publicada por el jefe de UTI del Ineram, donde explica que el video realizado no fue montado y fue hecho con recursos propios de manera a mostrar la realidad que vive el personal de blanco.

Con respecto del Video de la UTI del INERAM donde el Dr Alberto Ortiz explica el día a día en la lucha contra el Covid19

— Dr. Oki (@DrOscarBottger) August 17, 2020

“Ese día del video teníamos 9 de 10 pacientes todos positivos, cuyas edades oscilan entre 25 y 75 años… Esta semana que pasó hice cuatro resúmenes de egresos de pacientes fallecidos. El promedio de edad fue de 55 años”, revela.

Asimismo, el médico expresa que pese a la situación y el riesgo, nadie les paga por mostrar la realidad y que es cierto que el trabajo que realizan es por vocación, pero comenta que no es agradable tener una muerte por día y no poder compartir con sus familiares.

“No podemos compartir con la familia, puesto que nos aislamos en nuestros hogares, hacerse el hisopado frecuentemente, etc. Si no sabes, no opines, cuídate. Y rezá cada noche para que si te llega a tocar o algún familiar, tengamos una cama de terapia para recibirle”, agrega el médico.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, Paraguay suma 12.536 contagiados y 182 víctimas fatales, según datos oficiales de Salud Pública.