INE asegura que continúa con pago a los censistas por labor

Indicaron que los pagos se siguen realizando, previa verificación de quienes también participaron de la etapa de recuperación y el empadronamiento en áreas rurales, así como a aquellos que tuvieron problemas en su documentación porque registraron mal su número de cédula o de celular.

Admitieron los casos de personas que aún no cobraron, como aquellos que tienen el depósito en su billetera, pero aún no pudieron retirar el monto en efectivo.

“Aquellas personas que tienen dificultades o atrasos, pueden comunicarse a nuestra línea gratuita 178, a través de las redes sociales o la línea telefónica gratuita de Bancard (021) 249-3700.

Ante las denuncias de que el INE bloqueó sus redes sociales para no recibir reclamos, la institución aseveró que no realizó tal bloqueo, pero sí disponen de “una herramienta automática que no deja ver aquellos mensajes ofensivos”. El INE asegura haber llegado a 97,5% de la población con el Censo.