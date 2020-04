Industrias piden revisar liberación y corregir las medidas de mitigación

El Gobierno plantea reintegrar la actividad de sectores económicos por fase con estrictos cuidados sanitarios. (Ver infografía).

El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, comentó a ÚH que el sector posee ciertas dudas sobre la responsabilidad que recae sobre los empleadores respecto a la mitigación del coronavirus (Covid-19).

“El escenario que se viene, la paulatina liberación inteligente de la cuarentena, nos genera algunas dudas vinculadas a las responsabilidades de los empleadores frente a la misma, así también sobre los escenarios que el Gobierno ha considerado sobre las alternativas, dependiendo de lo que ocurra al evaluar la finalización de cada una de las etapas”, menciona

En ese sentido, el empresario cuestiona la ausencia de un marco jurídico claro que debería ser aplicado en esta situación de emergencia, afirmando que la liberación paulatina del trabajo no es motivo para que el cuidado de la población y la mitigación de la pandemia sean transferidos sobre el sector privado.

“El cuidado y la mitigación de la pandemia es del ámbito y responsabilidad de Salud Pública”, sostuvo.

Insiste en que es necesario revisar la liberación paulatina, corregirse las medidas sanitarias comunitarias y laborales, generar algún tipo de resguardo legal que proteja a las empresas de derivaciones legales que impacten en las mismas; antes de valorar solo los beneficios económicos y no los escenarios negativos del mismo.

ECONOMÍA. El economista Hugo Royg sostiene que es mentira que la flexibilización mejorará la economía.

Para el especialista, el cuidado de la salud es lo primordial, ya que la salud es lo que generará mejores condiciones económicas.

“Acá no existe un dilema entre economía y salud; lo que existe es una duda sobre cuándo es el momento en el cual las condiciones sanitarias del país sean las adecuadas para que todos realicemos las actividades normalmente”, dijo.

Al ser consultado si cree que es el momento para la flexibilización, aclaró que no es una persona muy entendida en la parte sanitaria, pero que para él el ciclo todavía no es muy rápido y que su impresión es que en Paraguay todavía no inició el proceso de contagio acelerado del Covid-19.

“Estimo que es mejor ser prudente, porque eso salva vidas, antes de ser muy agresivo en adelantarnos y que la gente se enferme y muera de más”, agregó.