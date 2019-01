Indignados entregarán denuncias contra administración de McLeod

Otro frente. Los ciudadanos indignados no bajan la guardia en su lucha por transparentar la administración municipal.

Varias organizaciones de ciudadanos indignados de Ciudad del Este habilitaron en diciembre pasado una oficina de recepción de denuncias relacionadas con la administración de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías. Un total de 52 personas aportaron datos sobre supuestas irregularidades cometidas por la suspendida jefa comunal.

La mesa fue habilitada en el predio de la Junta Municipal, que ahora será trasladada a la Municipalidad, para seguir recibiendo denuncias de la comunidad, para lo cual tienen el concurso de una escribana que registra cada caso.

“Todas son autenticadas, para que tengan el peso necesario y demostrar que las mismas son autenticadas, que acá no hay denuncias inventadas y menos falsas. Las propias víctimas son las que las realizan y son de varias índoles”, explicó la licenciada María José González, una de las voluntarias de la mesa de denuncias.

Mencionó que del total de las carpetas recibidas, 12 corresponden a la famosa caja 9 o caja paralela.

“Como ciudadanos que representamos a varias organizaciones, les damos la total tranquilidad de que sus documentos van a ser custodiados como corresponde, y de aquellas personas que quieran hacer sus denuncias de manera anónima, también va a ser resguardada como corresponde su identidad, para que así se pueda sumar la totalidad del perjuicio hacia la ciudadanía”, indicó.

Refirió que la idea era entregar ayer las denuncias, pero debido a la sobrecarga de trabajo de la interventora se pospuso para hoy, a las 7.00.

“Vamos a entregar los documentos que recogimos de manera oficial y después ya nos instalamos acá en la Municipalidad para seguir recibiendo las denuncias”, dijo.

CONOCIMIENTO. Comentó que de hecho la interventora ya tiene conocimiento de las denuncias y asegura que no se cansa de “sorprenderse por todos los hechos de los que este clan era capaz. Son 52 denuncias recolectadas en un mes. Tuvimos luego un pequeño receso por las fiestas y ahora ya estamos retomando”, subrayó.

González indicó que además de casos sobre la caja 9, también se plantearon hechos como despido injustificado, “atropellando todo tipo de derecho. Hay una carpeta fiscal relacionada con la Cuarta Etapa (del proyecto de ordenamiento del microcentro) que tiene que ver con cobros irregulares, y casillas, pero la acción fiscal salió a favor de los denunciados. Los denunciantes se mostraron indignados sobre el accionar del Ministerio Público”, dijo.

Como parte integrante del grupo de escrachadores, dijo que están de acuerdo con el trabajo que realiza la interventora y que justifica todo el sacrificio que realizaron.

“Definitivamente se respira un aire de más tranquilidad y transparencia. Se justificó plenamente todo el sacrificio realizado y es notable cómo el clan Zacarías está desesperado. Nuestro total apoyo a la interventora y no van a venir los hurreros a hacer los que ellos quieren”, indicó.

Intervención

cuestionada“Veo que está cuestionada la intervención, no hay objetividad, parece que no es muy sesgada la actuación de la interventora”, dijo ayer el vicepresidente de la ANR, Darío Filártiga, al criticar a Carolina Llanes. Indicó, no obstante, que una vez que se verifique todo y termine el proceso de intervención, se va a tener la última palabra.