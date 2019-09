Indígenas de Sauce responden a la demanda de desalojo de la Itaipú

Los nativos acampan desde el año 2016 frente a la reserva Limoy, rodeados de cultivos mecanizados, luego de haber sido desalojados por el sojero Germán Hutz, pariente político del senador colorado Juan Afara.

Los indígenas ocuparon las tierras de Hutz considerando que era el lugar donde estuvieron hasta 1982, antes de que la Itaipú los expulse. Exigen que la hidroeléctrica les devuelva sus tierras o indemnice como la ley exige.

Demanda. La comunidad fue notificada la semana pasada sobre el juicio de desalojo que promovió la represa paraguayo brasilera, que no reconoce la deuda histórica que tiene con los Ava Guaraní paranaénses que señalan los estudios antropológicos en Paraguay y Brasil.

La notificación vino de parte de la jueza Claudia Jacqueline Domínguez Florentín y la actuaria judicial Andrea Porzio Serra, de la Secretaría Nº 38 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 19 Turno de Asunción, a partir de la acción presentada el 10 de abril de este año por el abogado Julio César Sanabria Serafini, en representación de la Itaipú Binacional.

La investigación de ÚH demostró que en estas tierras expropiadas por la binacional en Paraguay a partir de la Ley 752/79, donde fueron desterrados unos 20.000 indígenas (38 comunidades), existen puertos clandestinos, clubes privados, areneras, e invasiones de agroganaderos, el 82% de ellos de origen brasilero.

En la infografía puede verse cómo en la misma reserva Limoy existe un gran puerto clandestino donde embarcan grandes camiones con productos del agronegocio, aparentemente, que van rumbo al Brasil.

Sin embargo, este puerto tendría la autorización de la misma Itaipú Binacional a través de sus famosos “contratos de comodato” que otorgaron privilegios a privados para utilizar la poligonal envolvente, franja de bosques de protección del embalse de 1524 kilómetros que va desde Hernandarias hasta Salto del Guairá.

Este criterio no coincide con el esgrimido para cuando se trata de los indígenas que reclaman sus tierras, ya que para este fenómeno, la Itaipú dice que debe preservar las reservas y reacciona con una demanda de desalojo.

Respuesta. La nota presentada por la comunidad Tekoha Sauce señala que las 67 familias que conforman el grupo reivindican parte de su territorio ancestral, que fuera afectado por el impacto de la construcción de la hidroeléctrica.

Recuerda que cuando fueron despojados de sus tierras en los años ochenta, estaba vigente la Ley Nº 63/68 que ratifica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajos (OIT) “Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones indígenas y de otras poblaciones”.

Este legislación ordenaba que los grupos indígenas afectados sean indemnizados con tierras de la misma cantidad y calidad o mejor, lo cual no ocurrió.

“Precisamente, esa obligación asumida por el Estado a la que no se dio cumplimiento porque los indígenas de Puerto Sauce, eran ribereños y su relación sociocultural y económica giraba alrededor del agua; es decir, su propia existencia como pueblo se hallaba umbilicalmente relacionada con el río – un factor central para cualquier proceso de reparación que apunte a una restitutio in integrum y a las posibilidades de un etno–desarrollo que no sea etnocida –, sumado a que en el proceso de reasentamiento tampoco se tomaron en cuenta orientaciones jurídico – antropológicas que datan de la época”, expresa la respuesta.

La comunidad reclamó la criminalización de la lucha indígena y presentó una excepción de defecto legal en la forma de deducir la demanda, ya que Itaipú omitió poner a conocimiento del Juzgado que los demandados forman parte de la entidad jurídica comunidad Tekoha Sauce, y no como dice la carátula de la demanda Cristóbal Martínez, Amada Martínez y otros.

Embed

Polos. Al norte, el campamento de Sauce; al sur, un puerto para llevar productos al Brasil.