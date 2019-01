Indemnización a Arrom y Martí no debería pagarla el Estado, dice abogado

El abogado Rubén Lisboa ratificó este martes que no existe ningún pedido millonario de Juan Arrom y Anuncio Martí por resarcimiento de daños. No obstante, aclaró que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determina una suma, solo los sindicados como responsables deberían de pagar la indemnización, y no el Estado.