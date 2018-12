Indefinición de fiscalización retrasa el inicio del Corredor Bioceánico

Por este motivo, recién el pasado jueves la cartera realizó la apertura de las propuestas económicas del llamado, donde se eliminó a siete de los once oferentes que se presentaron, por lo que los participantes preparan una lluvia de protestas, lo cual retrasará aún más la contratación, según adelantaron, por lo que las obras de la anhelada ruta seguirán esperando.

Incluso, uno de los oferentes que calificó en la evaluación técnica, el Consorcio R&Q y Consultora Guaraní SA, se mostró disconforme con el puntaje que obtuvo, por lo que vía nota solicitó a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) los resultados de las valoraciones del Comité de Evaluación.

Empero, dicho departamento no remitió los informes solicitados. Al respecto, Lincy Lucena Vera, directora de la UOC del MOPC, indicó a este diario que no pueden dar a conocer los resultados de la evaluación técnica sin antes adjudicar la fiscalización.

“Aún no se adjudicó. Es un proceso basado en calidad y costo, el cual se adjudica una vez evaluados los precios. El artículo 65 del Decreto 21909/03 dice que cuando la resolución se dé a conocer por cédula de notificación, los oferentes podrán solicitar a la convocante copia del informe de evaluación a su costa. Entonces, como no hay resolución, por la normativa no se puede”, expresó la funcionaria.

Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del MOPC, señaló que las obras se iniciarán en enero si la fiscalización se adjudica en los próximos días. Sin embargo, las protestas retrasarán la firma del contrato.

Las empresas que siguen en carrera para fiscalizar las obras son: Consorcio Control Bioceánico (USD 8,6 millones), Consorcio Fiscalizador Nippon Koei (USD 9 millones), Consorcio R&Q y Consultora Guaraní SA (USD 7,5 millones) y Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU (USD 8,9 millones).

El corredor bioceánico es el primer contrato de gran envergadura bajo la Ley 5074, de “llave en mano”, que presenta una característica particular, pues la contratista debe conseguir el financiamiento de la construcción a través de bancos internacionales, que el Estado asume como deuda pública cuando concluyan las obras.

Fue adjudicado en marzo de este año al Consorcio Corredor Vial Bioceánico, integrado por la brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho SA, que construirá por USD 443,4 millones; sin embargo, el Estado terminará pagando USD 746 millones, puesto que la diferencia de USD 302 millones corresponde a los intereses del ente financista. La carretera tendrá 277 km de pavimento.