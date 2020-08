Incumplir medidas pone en riesgo a niños que tienen comorbilidades

Inconsciencia peligrosa. El relajamiento en las medidas de prevención contra el Covid-19 no solo expande más el virus. A los adultos mayores en riesgo se suman los niños con comorbilidades o enfermedades de base que también son muy vulnerables.

El detalle del último Boletín de la Dirección General de Vigilancia de la Salud señala que en total hay 259 niños de 0 a 9 años que fueron infectados por el Covid. Ninguno de esta franja etaria ha fallecido a causa del virus. La franja de los adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años ya ha registrado 573 contagiados. Aunque afortunadamente no se reportan decesos en estas edades, la ligereza de los adultos en su responsabilidad preventiva puede resultar peligrosa para los niños que padecen comorbilidades como el cáncer o problemas renales, alerta el pediatra Héctor Castro. “Por la cuarentena, esos niños han postergado los controles de sus enfermedades. Como muchos otros niños, están realizando un gran esfuerzo. Los mayores deben cuidar no solamente de las personas de la tercera edad, sino también de estos niños”, enfatizó el profesional. La comunidad debe tomar la responsabilidad conjunta de estos menores, señaló Castro. Según indicó, en las internaciones por Covid en primer lugar están los niños menores de tres años y luego los que padecen alguna enfermedad crónica. La flexibilización de las medidas restrictivas es directamente proporcional al compromiso en el cuidado de los niños y por ende de los adultos mayores. A ello debe sumarse la actitud individual para cumplir las medidas, instó. Enseñar con el ejemplo Hablar con claridad, explicar lo que está pasando y sobre todo dar el ejemplo es la recomendación del especialista en la salud de los niños para encarar esta situación. “Los niños se dan cuenta de eso. Ellos entienden y ven lo que uno hace. Si a él le están pidiendo que haga una cosa y se hace lo contrario a eso, se darán cuenta de esa incoherencia”. Los adultos tienen la posibilidad de salir, en comparación a los niños que han dejado de lado sus actividades grupales, desde la escuela hasta los juegos que compartían con su grupo de amigos. El renunciamiento que hicieron debe ser retribuido con el cumplimiento de las medidas para evitar la expansión del Covid, enfatizó el pediatra. “Los niños están encerrados porque no tienen opción. Sin embargo, los adultos que sí pueden salir no se están cuidando. El esfuerzo que están haciendo los pequeños debe ser merecedor de la responsabilidad de nuestra parte”.



Nueva amenaza a la salud



Inconsciencia. El relajo de los adultos en las salidas puede introducir el virus en los hogares.



Segmento. El Covid ya afectó a 255 menores entre los 0 y 14 años, según datos del MSP.



Los niños están cumpliendo el aislamiento porque no tienen opción. Los adultos no están cumpliendo con su parte.

Héctor Castro