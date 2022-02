Incendios y sequía en Ayolas golpean con fuerza a pequeños productores

“No solo estos grandes incendios afectaron el campo. La sequía es lo que principalmente nos perjudicó. Nuestros tajamares están secos. En cuanto a campo, más de 7.000 hectáreas se quemó. Somos 276 pequeños productores de Ayolas. El 100% de nuestra producción se perdió. En tres meses no llovió, los árboles frutales se secaron. Por ahora estamos paliando la situación con kits de víveres que recibimos de la EBY”, explicó Saúl Rotela, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Misiones.

Rotela mencionó que los víveres que les provee la Entidad Binacional Yacyretá sostendrán la situación por el momento, pero que son necesarios planes acción a largo plazo, porque va a llevar tiempo que los productores se recuperen de estas pérdidas.

“Pedimos a la EBY que nos den los víveres en forma mensual y estamos teniendo respuesta positiva. No tenemos sueldo. Qué vamos a hacer si no tenemos nada en la chacra. Somos 6.280 familias de nueve distritos de Misiones, menos Villa Florida”, agregó el dirigente. Además, mencionó que ya hicieron un pedido al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que productores de todo el país puedan ser beneficiados con un subsidio. “Estamos trabajando en un pedido de subsidio económico al ministro de Agricultura y Ganadería, a través de una ley, para que se pueda incluir en el presupuesto de gastos de la nación a 100.000 pequeños productores en el Paraguay. Esto no va a tener solución en corto tiempo, en noviembre recién vamos a tener producción; una crisis prolongada nos espera”, puntualizó Rotela.

POCA AGUA. El domingo hubo lluvia en zonas de varios distritos de Misiones, como Villa Florida, San Ignacio, Santa Rosa, San Patricio, pero el lugar donde cayó menor proporción de agua y no fue suficiente para apagar todos los focos de fuego fue en Ayolas; no obstante, aplacó en algo la situación y permitió a los bomberos tener un poco de descanso, porque estos no cesan de trabajar desde el 8 de enero.

El momento más crítico, que los bomberos calificaron como un hecho sin precedentes, ocurrió en la tarde del domingo, cuando la situación se desbordó y varias viviendas estuvieron a punto de ser alcanzadas por las llamas. Las familias tuvieron que salir de sus hogares ante el riesgo inminente de que llegue el fuego a sus casas.

“El barrio Barreto Cué, San Josemí y Pajín fueron las zonas donde los pobladores tuvieron que ser evacuados; el fuego estuvo a un metro de alcanzarles. Mediante un gran trabajo logramos controlar y salvar las viviendas. Nos apoyó el carro de bomberos de la EBY, el avión hidrante más helicóptero de la Fuerza Aérea, y bomberos de otras compañías”, sostuvo José Mutti, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ayolas. Mutti además mencionó que las lluvias que han tenido no fueron de gran magnitud como lo esperaban, pero mediante eso podrán descansar uno o dos días, porque el personal se encuentra agotado.