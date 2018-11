Incautan 450.000 paquetes de cigarrillos paraguayos en Brasil

Leé más: "Cartes es uno de los capos del contrabando de cigarrillo", dice investigadora

En el interior del camión se encontraron 450.000 paquetes de cigarrillos de procedencia paraguaya, entre los que se puede observar la marca Eight, de la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes.

Los cigarrillos estaban distribuidos en 900 cajas y, de acuerdo con los intervinientes, la carga tenía como destino la ciudad de São Paulo.

El conductor del rodado quedó detenido y fue trasladado hasta la comisaría más cercana, donde fue puesto a disposición de la Justicia brasileña. El procedimiento se dio cerca de las 19.00 de este jueves

No es la primera vez que cigarrillos de Tabesa son incautados por las autoridades en el Brasil.

Un informe de la investigadora Vanessa Neumann, denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), señalaba a Cartes como uno de los capos del contrabando de cigarrillo.

En ese sentido, la investigación detalla que la empresa Tabesa produce 20 veces más de lo que consume el mercado local, lo que le lleva a la investigadora a suponer que el 95% de la producción está destinada al contrabando.