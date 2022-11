Incán, con carestía de tres fármacos para tratar el cáncer

Un total de tres medicamentos oncológicos están con carestía en el Instituto Nacional del Cáncer (Incán), admitió el director Julio Rolón. Los ítems son palivizumab, leucovorina e irinotecán.

“Estos dos últimos no es que falten. Están dentro del llamado a licitación. Nosotros ahora hicimos una compra rápida. Pero no es esa la solución. Lo que hacemos es: recibimos la receta y le compramos. Los pacientes no dejan de recibir. Pero el mecanismo de compra es diferente, es tipo una caja chica”.