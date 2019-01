INC anuncia parada del horno de Vallemí para refacciones

La Industria Nacional del Cemento (INC), confirmó oficialmente que desde el próximo sábado habrá una parada del horno de Vallemí, a fin de realizar un mantenimiento. Aseguran que la provisión de cemento no será afectada.

Esta parada se produce en medio de versiones de inquietud en la planta de Vallemí, a partir de los continuos problemas con el nuevo sistema de combustión que no produce en su capacidad total y ya generó la acumulación de toneladas de harina de clínker por el patio.

El ingeniero Javier Rodríguez, titular de la cementera estatal, dijo ayer que el horno va a parar en los próximos días para refacciones varias, entre ellas, el cambio de ladrillos refractarios.

Confesó que este mantenimiento ya se debió hacer en diciembre pasado pero debido a varias contingencias que primero tuvieron que ser superadas para tener todo listo y poder hacer los trabajos de mantenimiento preventivo con el horno parado.

“La parada es algo sumamente normal. Está totalmente controlado y se compraron insumos para los trabajos correspondientes”, recalcó.

Aclaró que los trabajos de mantenimiento del horno durarán unas tres semanas, tiempo en el cual se continuará despachando normalmente cemento.

HARINA. Consultado sobre el alto volumen de harina de clínker que se acumuló en el patio de la planta de Vallemí, producto de los problemas del horno, dijo que ese producto se va a reprocesar, pero ya no para producir cemento.

Consideró que no es tanto el volumen acumulado de harina y que esta “será clasificada y reprocesada para su utilización industrial porque no podemos permitir que se pierdan recursos”. Por su parte, referentes de Vallemí expresaron su preocupación por la escasa producción con el nuevo sistema y que esto es lo que está generando la acumulación de la harina que ya no se puede utilizar para producir cemento.