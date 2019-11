INC advierte sobre especulación con la venta de cemento

“Hace una semana había dicho que la reducción del despacho se va a prolongar por unos quince días. Pero también que los meses anteriores hicimos despachos hasta el tope con una demanda inferior. Eso quiere decir que los depósitos están llenos”, aseveró.

Añadió que ya hizo averiguar dónde falta cemento o quién no tiene el producto para ir a verificar, porque tienen información de que los depósitos están cargados, “pero hay gente que no está vendiendo y esperando que se complique para alzar más el precio, entonces hay especulación”.

“Si pregunto dónde no hay para ir a verificar, nadie me dice. Desde el lunes de la semana que viene se iniciará el programa de despacho y vamos a arrancar con treinta mil para ir aumentando a cuarenta mil o quizá cincuenta mil bolsas por día con lo de Vallemí”, enfatizó.

Benítez insistió en que de acuerdo con los datos que tienen, la INC estima que debe haber suficiente cemento en el mercado. “Vuelvo a repetir que nadie dice expresamente dónde no hay para que podamos verificar si efectivamente no tiene. Solo están diciendo por medio de la prensa que van a parar las obras y que habrá retrasos en la ejecución de las obras del Gobierno”, lamentó.