Imputan a taxista por supuesto manoseo a trabajadora de prensa

La periodista Dalma Benítez había denunciado que se encontraba trabajando en la manifestación contra las plataformas de MUV y Uber, cuando un taxista presuntamente la empujó para luego manosearla.

“Comencé a lagrimear. Un taxista de aproximadamente 50 años me dice que me falta pasta para ser periodista, me falta estudiar y que no puedo llorar porque me tocan”, había manifestado la comunicadora a NoticiasPy, tras reclamar a los taxistas por el actuar de su compañero.

“No le deseo a nadie, hombre o mujer, que tenga que pasar por eso porque es horrible”, había señalado la trabajadora.

Durante la movilización de los taxistas también se registraron disturbios, que dejaron a otros trabajadores de prensa con heridas por balines de goma y piedras.

Asimismo, el Ministerio Público decidió imputar por perturbación a la paz pública y resistencia al titular de la Asociación de Profesionales Taxistas (APTA), Arístides Morales, y al presidente de la Cooperativa de Taxistas 11 de Noviembre, Ángel Galeano, como también a Néstor Díaz Flecha, Cristian Daniel García, Danilo Gabriel Pereira, Édgar Gerardo García y Francisco Raimundo Cañete.

Los taxistas se habían movilizado buscando que los servicios de las plataformas digitales de Uber y MUV sean regulados por la Municipalidad de Asunción, con una serie de pedidos, que al final no se tuvieron en cuenta por la Junta Municipal.