Imputan a McLeod y funcionarios del Este por lesión de confianza

El Ministerio Público dio a conocer en la víspera una nueva imputación contra Sandra McLeod de Zacarías por lesión de confianza. Junto con la ex jefa comunal de Ciudad del Este fueron también acusados funcionarios y ex empleados del Municipio que estaba a cargo de la esposa del senador Javier Zacarías, estos son: David Christian Espínola Osorio, Nilsa Elizabeth Paiva Dávalos, Vicente Rodríguez Florentín, Marcos Aurelio González Escurra y Genaro Ramón García. Paiva y González ya no serían funcionarios de la Municipalidad.