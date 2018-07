Imputan a funcionario judicial por pedido de coima en nombre de Bajac

Ramírez se presentó como supuesto relator del ministro Óscar Bajac y fue detenido este jueves en la Plaza de la Justicia, tras recibir USD 10.000 a cambio de una resolución favorable.

El hombre fue grabado por Telefuturo pidiendo coima a nombre de Bajac y del titular de la Corte, Raúl Torres Kirmser; había solicitado USD 50.000 al denunciante Felipe Nery Páez, a cambio de conseguir los votos de los ministros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a favor de la tramitación de un litigio.

Este viernes se abstuvo de prestar declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, informaron desde el Ministerio Público.

Según explicó el denunciante, la causa se inició luego de que la empresa Cal Agro S.A., en el año 2009, ganó la licitación pública internacional para explotar la cantera de la INC. No obstante, posteriormente a los preparativos llevados a cabo para tal efecto, no les dejaron hacer el trabajo, por tanto, la empresa pretende obtener una indemnización.