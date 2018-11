Imputan a ex presidente de la Essap y a otros 39 funcionarios

Las anomalías fueron reveladas a través de una extensa auditoría que realizó el Gobierno anterior. El documento refiere que Sarubbi había firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos en carácter de anticipo, cuyos montos superaban el límite para el efecto y siendo abonados a pesar de no existir contraprestación.

Entre los imputados se encuentran, además, el ex gerente administrativo, Ricardo Brítez; el ex gerente de Regiones del Interior, Óscar Basso; el ex coordinador general, Roberto Bogado, y el ex asesor de Sarubbi, Francisco Torres.

Otro implicado es Jhoni Báez Santacruz, ex gerente financiero y quien era, junto a Brítez, responsable de las rendiciones de cuentas de los fondos de anticipos financieros; sin embargo, aparentemente, no rindieron cuentas de la utilización de dichos montos.

Antecedentes

El caso saltó a la luz en setiembre del 2017, pero quedó congelado por más de un año, pese a que la Fiscalía contaba con las evidencias.

Algunos de los investigados por este hecho aún ocupan cargos importantes en la aguatera estatal, como el caso de Miguel Quinto, ex gerente de Redes de Asunción, quien hoy ocupa el cargo de director de la Essap, uno de los puestos más importantes después del presidente.

Otro de los funcionarios mencionados en la denuncia es Osmar Osorio, cuando era asesor de la UOC del ente.