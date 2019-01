Imputan a ex intendente de Ñemby por lesión de confianza

El ex intendente de la Municipalidad de Ñemby Ever Daniel Ferreira, de 35 años, fue imputado por lesión de confianza.

El Ministerio Público imputó al ex intendente de la Municipalidad de Ñemby Ever Daniel Ferreira, de 35 años, y a la ex encargada de la Dirección de Administración y Finanzas de la Comuna Mariela Isabel Ortíz Maidana, de 34 años, por supuesta lesión de confianza.