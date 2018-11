Imputan a cuñada de diputado y su esposo acusa a Giuzzio de coimero

Volpe sostiene su imputación en los resultados positivos que arrojó el análisis de microaspirado realizado a siete aeronaves incautadas en el hangar de Vera, ubicado en San Estanislao, San Pedro, encontrándose restos de cocaína en dos avionetas de su propiedad y de marihuana en otra avioneta.

La mujer llegó esposada en la unidad fiscal con un amplio dispositivo de seguridad desplegado por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Tras su declaración indagatoria, la mujer aseguró que no se dedica al narcotráfico. “Expliqué que mi trabajo es (resguardar) aviones. Y sobre las micropartículas de drogas, no sé por qué están ahí. Yo no me dedico al narcotráfico”, señaló. De acuerdo con su testimonio, cuenta con todos los papeles y contratos de las personas que utilizan su hangar. Además, reconoció que tres de las aeronaves son de su propiedad, pero desmintió que las utilice para transportar drogas.

Por su parte, Volpe mencionó que existen suficientes elementos de sospecha de la participación de la mujer, por lo cual fue imputada por tráfico de drogas y facilitación de los medios para el tráfico.

SHOW APARTE. Pero el espectáculo mediático fue protagonizado por el marido de la procesada, Víctor Raúl D’Ecclesiis, hermano del diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, quien dijo que la detención de su esposa es supuestamente para involucrar al legislador en el narcotráfico y que se trata de una persecución contra su familia. Tildó al titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, de “excremento” y “figureti”.

“Es una persecución sistemática ya en contra de la familia D’Ecclesiis, esto proviene todo del payaso, del excremento que la propia Fiscalía creó, que se llama Arnaldo Euclides Giuzzio, ese nefasto personaje figureti”, dijo Víctor Raúl D’Ecclesiis, quien además se encadenó frente a la unidad fiscal cuando su esposa declaraba.

Víctor D’Ecclesiis dijo que en el 2006, supuestamente, Arnaldo Giuzzio, quien en ese entonces era fiscal antidrogas, le había solicitado USD 300.000 para desvincularlo del caso, antes de su audiencia preliminar, tras ser detenido por narcotráfico.