Imputado sigue con arresto en caso de cuñada de D’Ecclesiis

La defensa del imputado Juan Ramón Ocampo Phillips había apelado el rechazo de la revisión de su arresto domiciliario, dictado el pasado 3 de enero. Solicitaba la libertad ambulatoria.

Sostuvo que el fallo era contradictorio, que causa daños al imputado porque trabaja en la Dinac y es uno de los que investigan el accidente aéreo que le costó la vida al entonces ministro Luis Gneiting.

El juez había argumentado que no variaron las circunstancias que motivaron el arresto, que no hubo hechos nuevos y no se reúnen requisitos legales.

Los camaristas de feria Bibiana Benítez, Agustín Lovera Cañete y Emiliano Rolón confirmaron la resolución del juez Fernández, con lo que el proceso continuará con el arresto en su casa.

Juan Carolina Vera González fue imputada por el fiscal Hugo Volpe por tráfico de drogas y facilitación de los medios para el tráfico, tras hallarse restos de cocaína en avionetas guardadas en su hangar, en Santaní.