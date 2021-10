Impulsan fortalecimiento de la lingüística en Encarnación

Ñañe’e Guaranime se denomina el programa de fortalecimiento de habilidades lingüísticas del talento humano municipal, presentado en Encarnación, buscando tener una comunicación más abierta e inclusiva con los contribuyentes, preservar la cultura y fomentar el idioma guaraní. El proyecto es impulsado por la Comuna de Encarnación, con el apoyo del Instituto Técnico Superior Internacional de la ciudad y la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas.

La presentación oficial se realizó en la institución municipal, con el objetivo de promover el desarrollo profesional académico y lingüístico de los funcionarios, y que eso se traduzca en la dignificación del personal municipal y en la prestación de mejores servicios a los contribuyentes. “Nos orgullecemos hoy de poder llevar adelante este programa Ñañe’e Guaranime, hace un mes aproximadamente nos habíamos comprometido de que íbamos a desarrollar esto que es muy importante como municipio. Nos complace en ser uno de los primeros municipios en implementar el programa, y que Encarnación no solo se distinga por ser una ciudad linda y turística, sino también por ser un Municipio inclusivo”, dijo el intendente Sebastián Remesowski. El presidente de la Junta Municipal, Andrés Morel, explicó que para la ciudad es muy importante la difusión del idioma guaraní por dos motivos, “primero, por ser incluyentes para que nuestros ciudadanos no se sientan extranjeros en su propia tierra, y, segundo, porque estamos en frontera y es tan fácil la transculturización, si nosotros mismos no valoramos nuestro idioma quién lo hará; esta es una forma de difundir cultura y de mantener nuestras tradiciones, la riqueza lingüística del idioma guaraní no tiene parangón en otras lenguas, así que es nuestro deber como municipalistas impulsar este tipo de iniciativas”, dijo. A. R.