Impúdicos con fueros

Un senador vinculado a numerosos delitos, incluida una acusación de violación de una menor e intento de homicidio, muestra orgulloso su certificado electoral en la prisión. “Tengo fueros”.

Amparados por el fuero, una figura constitucional instituida para proteger la independencia y la libertad a los legisladores para defender a la ciudadanía, sin que ello implique una persecución judicial injusta y manipulada. En Paraguay nunca se aplicó el blindaje en este contexto, sí para que delincuentes, ladrones de fondos públicos en su mayoría, se refugien en él para eludir a la Justicia.

Erico Galeano y Rafael Esquivel, alias Mbururu, indignan hoy porque con sus actos desacreditan una figura constitucional cada vez más degradada. Ambos apelan a figuras controversiales del proceso jurídico para ganar tiempo y jurar como senadores el 30 de junio. De esta manera, tendrán el blindaje en tanto seguirán trabando el juicio hasta tanto el Senado trate sus desafueros.

Galeano ha dado un giro a su estrategia y ha decidido jugar el tablero político en un escaparate, en forma desafiante. Atrás quedó el hombre discreto de casi muda participación en la Cámara de Diputados. Ni cuando estalló el caso A Ultranza a inicios del 2022, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay con ayuda internacional y que lo salpicó como nexo financiero, salió a defenderse como lo hace hoy.

Primero fue aquel triunfante almuerzo en su quinta donde reunió al presidente electo, a la bancada de Honor Colorado y a Horacio Cartes. Luego fue su desafío a Santiago Peña, cuando se negó al desafuero tal como le pidió. Al perder el apoyo de su bancada fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal. Ahora chicanea sobre su propia chicana para llegar al 30 de junio y volver a tener la inmunidad. Entonces, todo empezará de cero. El juez tendrá que repetir los trámites. Y en política los tiempos están marcados por las coyunturas. Puede que empeore o mejore su situación. Y él está huyendo hacia adelante, esperando algún golpe de efecto que modifique el escenario para beneficiarlo. Cada brazada en las aguas turbulentas en las que nada hoy lo acerca a la orilla. Está por verse si habrá alguien esperándolo o lo dejarán ahogarse.

ABOMINABLE. “Gracias a Dios (sí, invocó a Dios) y al pueblo paraguayo Mbururu senador. Encima de la ley nadie puede pasar, ni yo ni nadie. Primero la patria, la ley. Mbururu senador”, dijo Rafael Esquivel enseñando su certificado que lo acredita como tal, a través de un video publicado en sus redes, en medio del murmullo de sus compañeros presos. No pudo asistir al acto de proclamación porque la jueza Cinthia Garcete le denegó el permiso alegando la no obligatoriedad y que la inasistencia no le genera ningún gravamen irreparable. Si no logra salir para el 30 de junio, no podrá jurar y perderá la banca.

Ayer, movimientos ciudadanos marcharon contra la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y rechazaron en forma enfática que abusadores de niños lleguen al poder. Un mensaje directo contra Esquivel y un concejal departamental de Misiones, Luis Ramos, acusado también de abuso sexual. El viernes, un grupo de mujeres solicitaron al fiscal general, Emiliano Rolón, que no frenen los procesos contra Mbururu, a fin de que no obtenga permiso para jurar.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA. Los partidos políticos se amparan en legalismos para permitir en sus filas a los delincuentes. No hay una mínima autocrítica ni apelan a las reglas éticas para salvaguardar la institución de estos personajes que buscan refugios para blindarse de la Justicia.

Tanto Erico como Esquivel tenían antecedentes delictivos antes de ser electos el 30 de abril. Ni la ANR ni Cruzada Nacional pueden fingir demencia en cuanto a su complicidad en la elección de los mismos. Les permitieron participar y, ahora, como gran gesto hipócrita y condescendiente pretenden engañar a la ciudadanía prometiendo desafueros.

NARCOESCÁNDALO. Como una muestra radiográfica de la trillada, pero lacerante y vigente frase de la infección institucional denominada narcopolítica, un episodio reveló ayer el poder del narcotráfico en los altos círculos de poder. Esta vez, golpeó a las Fuerzas Armadas.

Al promediar la mañana, se conocía la escandalosa noticia que involucraba a un militar de alto rango con el más famoso de los detenidos, el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Caso en el que está involucrado el desaforado diputado y senador electo Galeano.

El coronel Luis Belotto intentó sobornar a un subalterno para que introduzca un teléfono celular a la celda del cerebro del caso A Ultranza, detenido en la prisión militar de Viñas Cué. Pero Belotto no previó que se toparía con un soldado honesto y corajudo que no solo rechazó el dinero, sino además lo denunció. La historia termina con la imputación del alto jefe militar y su esposa (quien intentó introducir el aparato como encomienda).

Un diputado y un coronel sobresalen por ahora como indignos ejemplos de la sumisión institucional al poder del narcotráfico. Si la Fiscalía sigue avanzando en la investigación, llegará a profundidades que harán temblar a la sociedad.

Pero mientras las élites políticas y económicas sigan con la única misión de lucrar sin ley ni ética y la ciudadanía no eleva los estándares a la hora de elegir a sus gobernantes, los Tío Ricos seguirán corrompiendo las instituciones gracias a los impúdicos con fueros.

Textual

“Gracias por la llamada de felicitaciones, primer ministro Benjamín Netanyahu. Durante mi gobierno vamos a fortalecer las relaciones entre Paraguay e Israel, con la embajada en Jerusalén, fomentar la cooperación y promover iniciativas que generen prosperidad a ambas naciones”.

(Santiago Peña, presidente de la República electo)

Lo que hay que saber

RECICLADOS. En los rumores sobre el futuro gabinete, suenan personas que poco favor harían a la imagen del nuevo gobierno porque ya ejercieron cargos con pésimos antecedentes.

SUDAMÉRICA PRIMERO. Reinaugurando su rol geopolítico, Lula convocó a los presidentes de la región para resucitar Unasur y de esa manera reducir o debilitar el poder de EEUU en el Sur.

ITINERANTE. Cartes había trasladado la embajada paraguaya de Tel Avid a Jerusalén y Mario Abdo la devolvió como símbolo de neutralidad. Peña replicará a Cartes y reabrirá en Jerusalén.

POSICIONAMIENTO. Lilian Samaniego es líder del bloque colorado disidente del Senado. Adelantó apoyo al Gobierno electo, y advirtió visiones propias en varios temas nacionales.