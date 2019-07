Importadores de usados exigen no ser un canje en acuerdo automotor

El objetivo fue escuchar las inquietudes de los importadores con vistas al gran acuerdo automotor que busca firmar el Gobierno paraguayo con Brasil.

Rolando Álvarez, Francisco López y Ródney González, referentes de los importadores de autos, manifestaron que la posición del sector es clara y no quieren formar parte de las conversaciones con los brasileños y mucho menos que se sacrifiquen algunas de sus condiciones para lograr algún favor del país vecino. Piden que su modelo de negocio se mantenga como está en la actualidad e incluso que se lo potencie, para lo cual solicitaron que el Banco Nacional de Fomento (BNF) también les otorgue una línea de financiamiento flexible, así como tienen los comerciantes de vehículos 0 km.

“Cualquier fuente de trabajo no es negociable cuando es parte del crecimiento de Paraguay. Estamos hace 25 años en el rubro, somos empresarios paraguayos. Este sector trabaja bajo la Constitución Nacional y las leyes, somos una gran familia, con los cigüeñeros, transportistas y camioneros, que dependen de este sector”, remarcó Álvarez.

Los comerciantes insistieron en que no estarán tranquilos hasta que se firme un documento donde se conste su exclusión de las conversaciones y pidieron que el Gobierno se expida lo antes posible.

AUTOPARTES EN LA MIRA. González remarcó que tiene que ser el mercado consumidor el que finalmente decida si su negocio deja de existir y no se pueden borrar fuentes de trabajo de un plumazo. Aseguró que están trabajando arduamente para mejorar la calidad de sus productos.

“No vamos a renunciar a nuestro derecho constitucional, no hay punto de negociación sobre nuestra cabida. Si el mercado nos dice que salgamos, no hay problemas. Cuando el mercado diga que nuestro producto no está a la altura, salimos”, enfatizó.

Los importadores pusieron en cuestionamiento el acuerdo automotor y pidieron que se analice qué resulta más conveniente para el país. Indicaron que no es verdad que la industria de autopartes dé empleo a 12.000 personas y que el número real es menos de 8.000. Añadieron que los autopartistas apenas dejan USD 2 millones al año para el Tesoro, mientras que los importadores de autos aportan alrededor de USD 200 millones, siendo la mitad solo los impuestos aduaneros.

Al respecto, González acotó que Brasil pidió sacar la maquila, por lo que no se permitirá que Paraguay plantee la permanencia de ese régimen a cambio de eliminar a los importadores.

CIGÜEÑEROS. Alfredo Franco, presidente de la Asociación de Choferes, Automovileras y Propietarios del Paraguay, expuso que también están en riesgo cientos de empleos en el rubro de los camioneros, dado que solo pueden transportar los coches usados. Dijo que resulta imposible lograr un acuerdo para que Brasil les permita entrar a su territorio a traer los vehículos nuevos hechos en el país vecino, dado que las asociaciones brasileñas de camioneros prohíben esto.