Importadores esperan firmeza de Mario Abdo contra el contrabando

En ese marco, el sector importador considera que el Gobierno entrante tiene que prestar especial atención a la Aduana.

“Esperamos que tomen con seriedad todo lo que proponemos desde el sector privado, porque tenemos muchas inquietudes, hay muchos puntos que corregir a nivel país. Nos preocupa mucho el contrabando, que tiene que haber una acción más firme sobre eso”, señaló el presidente del CIP a Última Hora.

La Informalidad. Es otro de los temas que preocupan a los importadores, que piden al Gobierno entrante atacar al sector que no paga impuestos. “Hay sectores fuertes que no contribuyen y eso es lo que nosotros insistimos mucho, no es el caso de aumentar nomás impuestos para los que siguen pagando, para cumplir con el compromiso presupuestario del país y, sin embargo, existe un altísimo porcentaje que no contribuye nada”, aseveró.

Acercamiento. Giménez observa una apertura para con el sector privado por parte del futuro Gobierno, lo que calificó como un paso importante. Esto, tras las reuniones que los importadores mantuvieron con futuros ministros del Ejecutivo.

“(...) notamos en ellos (futuros ministros) una apertura y que quieren trabajar también con el sector privado, especialmente con los gremios empresariales del Paraguay”, resaltó.

En ese sentido, los importadores aguardan que una vez que asuma el nuevo Gobierno interactúe con el sector privado, con el propósito de tener a la vista realidades desde otra perspectiva.

“(...) que el Ejecutivo abra diálogos con el sector empresarial y que los secretarios de Estado tengan una activa participación en cuanto a asumir el rol que les corresponde en sus funciones; porque muchas veces dejan pasar situaciones que no son muy claras y tampoco atacan la corrupción que existe en cada unidad del poder público, existen ministerios que deberían de ser mejor controlados”, indicó.

Crecimiento. Giménez también se refirió al crecimiento económico y expresó en ese sentido que el país puede crecer más. “(…) hay que poner foco en un crecimiento; solamente un crecimiento sostenido, constante y de mayor valor, no solamente del 4%, sino que pueda subir a un valor mayor el crecimiento, por lo menos dos puntos más”, expresó y agregó que, de ocurrir esto, el porcentaje de pobreza y extrema pobreza disminuiría. “(...) sería muy favorable para que nuestra gente pueda tener un mejor ingreso y mejor pasar”, sostuvo el empresario.