Impaciente

En sus últimos tres partidos jugando en Para Uno, el conjunto dirigido por Daniel Garnero los terminó con empate. En este Apertura, Olimpia no supo hacerse fuerte en El Bosque, donde cosechó una sola victoria en cinco juegos.

Tras el empate de ayer ante Nacional y el de ante Santaní a mitad de semana, el Franjeado perdió ese colchón de puntos que lo tenía cómodamente en lo más alto del Apertura. De poder estar a 6 puntos de ventaja, hoy, solo 2 puntos lo separan de su escolta.

controlado. El Decano tuvo las ocasiones más claras, pero en el desarrollo del juego le costó imponerse con claridad sobre su rival. Como todo rival de Olimpia, la primera ley es la contención, cerrando los espacios, sin arriesgar a quedar mal parado. Nacional lo logro en gran parte, por momentos siendo cauteloso de mitad de cancha hacia atrás y en otras siendo agresivo arriba. En la primera parte, el ritmo franjeado aporto al trabajo de la visita. Lento en el traslado del balón, impreciso, poca movilidad de sus hombres y en ocasiones abusando con los pases hacia atrás.

mÁs intenso. El ingreso de Viudez le dio una inyección importante al juego franjeado. En ese momento Nacional perdió el orden táctico, pero la contundencia volvió a ser el peor enemigo del equipo de Garnero. Cuando Bobadilla reorganizó a sus hombres, su equipo volvió a cortar todos los caminos a un Olimpia que rápidamente cayó en la impaciencia y por ello no supo mostrar variantes para revertir esa situación.

“Si marcábamos se caía el estadio”

Santiago Rojas, uno de los destacados en Nacional, resaltó el esfuerzo hecho por el grupo para lograr un empate considerado valioso ante Olimpia en Para Uno (0-0). “Fue un partido difícil. Sabemos lo que es Olimpia en su estadio y con su gente, y pudimos sacar un punto importante. Fue sufrido, tuvimos nuestras chances y sobre el final pudimos haber ganado, pero hemos hecho un gran esfuerzo”, mencionó el golero académico.

buen rendimiento. Por su parte, el presidente de Nacional, Juan Carlos Galeano, quedó conforme con el rendimiento del plantel en la igualdad con Olimpia sin goles, aunque lamentó las ocasiones de gol malogradas por el equipo de Aldo Bobadilla, que le hubieran dado una victoria resonante.

“Tuvimos oportunidades para marcar que si lo hacíamos se caía todo el estadio, pero estamos contentos por el rendimiento. Hay que felicitarle a los jugadores, ellos tienen un objetivo y tienen que ir por ello”, mencionó. Nacional cumple una pésima campaña con solo 9 puntos, 11º en la tabla de posiciones.

Antolín: “Solo nos falta el gol”

El central de Olimpia, Antolín Alcaraz, lamentó que el Decano no aprovechara las ocasiones que generó para sumar de a tres, sumando un nuevo empate en el campeonato.

“Nos quedamos con bronca porque queríamos ganar, no salió el partido. Tuvimos las chances, pero la pelota no entró; intentamos ante un equipo que tiene una propuesta y no supimos aprovechar nuestro momento”, señaló el defensor.

“Nos preocuparía si no dominamos y no creamos oportunidades; solo nos falta el gol, creamos oportunidades y lastimosamente no se está dando. Hay que seguir trabajando y pensar en positivo”, agregó Alcaraz en rueda de prensa.

“Hubo mucha ansiedad”

El entrenador de Olimpia, Daniel Garnero, reconoció que en el equipo hubo imprecisiones producto de la ansiedad que tuvieron los jugadores por buscar afanosamente el triunfo.

“Hubo mucha ansiedad y se dio en el segundo tiempo, perdíamos la pelota en pases sencillos por apurados, pero son detalles a corregir”, mencionó el adiestrador franjeado.

La falta de concreción preocupa al argentino, donde igualó en sus tres últimas presentaciones en Para Uno. “Son cuestiones futbolísticas; este es un momento en el que estamos generando, pero no podemos convertir, pero esto se revierte con trabajo”, afirmó Garnero.

La figura

Facundo Parra

Luchó solo contra los centrales y supo ganaren varias ocasiones. Fue el punto referente para que el equipo salga del fondo y descanse. Colaboró en las pelotas pardas y hasta generó juego

La cifra

5 empates en 6 juegos acumula Olimpia. 3 corresponden al torneo Apertura y 2 a la Copa Libertadores. La única victoria fue ante Guaraní.