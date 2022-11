Imitador de Michael Jackson llega a Paraguay este miércoles

El show internacional This is Michael llega a Paraguay este miércoles con Lenny Jay en el rol del Rey del Pop, Michael Jackson.

El show está marcado para el 16 de noviembre en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP). Los tickets se pueden adquirir a través de la red UTS y el precio de las entradas va desde G. 210.000 a G. 350.000.

Lenny Jay impacta por su parecido físico a Michael Jackson, además de ser uno de los imitadores más precisos a nivel vocal.

El montaje escenográfico y visual será realizado por la productora internacional Qualumpur, que actualiza el show del Rey del Pop, haciendo una clara referencia a la gira This is it, que nunca pudo llevar adelante Michael por su fallecimiento y que se encontraba totalmente vendida antes de iniciar en el año 2009.

“This is Michael es un espectáculo plagado de éxitos, vestuarios, un diseño visual impresionante que te hará vivir los hits de Michael Jackson como si fueran actuales”, señalaron desde la organización.