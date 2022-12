Iglesia retrató realidades de un país rumbo a nuevas elecciones

El papel de los fieles bautizados fue el centro de las prédicas. La protección de la familia, la educación, el llamado al voto libre y consciente para elegir a los mejores para encarar males como las desigualdades, el crimen organizado, las injusticias y el narcotráfico y la violencia resonaron en Caacupé.



Mensajes de obispos y religiosos durante Festividad de la Virgen



“Urge protagonismo de los laicos”

Ante la corrupción generalizada, divisiones, injusticias, violencias, narcotráfico, trata de personas, miseria, abusos de poder, maltrato a la casa común... urge el protagonismo, el involucramiento en el ámbito social y público de los laicos, en particular de los jóvenes. Es un deber digno y esencial para la construcción de un país más justo y honesto.



“El pueblo sabe quién está con él”

El paraguayo creció mucho en civismo y sabe quién está con el pueblo y quién no. Les pedimos a las personas que se están candidatando para ocupar distintos puestos, esfuércense en sacar al Paraguay de la miseria, de la pobreza y de la corrupción que corroe todos los estamentos del país y por sobre todo en defender los valores de la vida y la familia.



“Duele la violencia contra la mujer”

La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones: machismo social, eclesial y cultural, así como los feminicidios generan gran dolor.



“No esperar a que ocurran feminicidios”

Es muy importante que se tenga en cuenta que muchas veces por la desatención y falta de gestión de las autoridades (Policiales y del Poder Judicial) es que se presentan tantos hechos de violencia y por no dar la atención correspondiente en su debido momento, ocurren los feminicidios. No esperen a que se lleguen a asesinatos o feminicidios.



“No vender nuestro voto en elecciones”

El voto debe ser libre, consciente y responsable. No hipotequemos nuestro futuro por prebendas. No nos dejemos presionar ni extorsionar. No nos dejemos robar la esperanza en una vida más digna y más plena. Exhortamos a que se siga con atención, no solo el discurso o la propuesta, sino en las acciones, en sus antecedentes, en su vida pública y privada.



“Avergüenza lista de corruptos’’

Es una injusticia, lamentamos la corrupción moral en las instituciones públicas, el robo de los bienes del Estado, los sobornos, el tráfico de influencias, las presiones de políticos inescrupulosos para ocupar cargos públicos (...) Avergüenza el aumento de la lista de los declarados significativamente corruptos, explícitos e implícitos.



“Nos pesa, duele y molesta la corrupción”

La corrupción generalizada nos pesa, nos duele y nos molesta. La violencia se vuelve cada vez mayor. Son signos que nada tienen que ver con un país que quiere ser próspero. Las generaciones de jóvenes son la esperanza y con seguridad y fe los jóvenes aportarán lo mejor de sí para el cambio, y para la grandeza de nuestra patria.



“Los jóvenes deben ser decididos”

No es fácil, pero tampoco es imposible. Las nuevas generaciones deben ir aportando sus ideas, sus propuestas, sus desafíos por las conductas correspondientes, no cruzarse de brazos mirando cómo pasan las nubes sin adoptar una posición decidida, comprometida, responsable. ¡Agentes de cambios. Los jóvenes deben enriquecer la Iglesia!



“Crimen organizado convive tranquilo”

Hay que perseguir el sueño de una convivencia pacífica, donde se puedan convivir amistosamente como terratenientes e indígenas, patrones y empleados, policías y campesinos, para alcanzar la convivencia sin miedo donde ya no mande el crimen organizado, a veces con tranquila convivencia con autoridades políticas.



“Basta de desalojo de indígenas”

Los pueblos originarios de nuestro país son los más pobres entre los pobres. Es hora de que todos los laicos y laicas junto a sus pastores levanten la voz para decir: ¡Basta de desalojos y violencias contra los pueblos originarios! ¡Basta de ningunear y hacer oídos sordos a los reclamos y reivindicaciones! ¡Basta de discriminaciones y burlas!



“Educación con valores cristianos”

La reforma educativa debe comenzar con el Ministerio de Educación y Ciencias, apartado de las cuestiones políticas. El aporte de la Iglesia está ausente en el diagnóstico del Plan de Transformación Educativa, ¿tienen miedo a la Iglesia? ¿será que para el Gobierno no tiene importancia la voz de los cristianos que somos mayoría?



“Fiscalía y Corte independientes”

Hemos sido testigos de un reciente escándalo que afectará al más alto nivel de la Corte Suprema, corrupción que es la punta de un sistema desfasado y poco confiable. Así también, desde hace tiempo se habla de la poca confianza que genera el manejo de la Fiscalía General. Se requiere la independencia de este organismo de los poderes fácticos.



