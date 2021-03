Iglesia llama a la pacificación y anuncia una serie de reuniones con autoridades

Valenzuela dijo que la Iglesia comenzó ayer una serie de encuentros con autoridades a modo de pacificar el país y buscar calmar los ánimos de la gente.

“Hemos visto con mucha preocupación todo lo que pasa, todo el panorama y el ambiente y queremos hacer una visita a todos los estamentos importantes para saber cómo se puede fomentar el diálogo para que esta situación no se torne más difícil. La próxima sería hablar con el comandante de la Policía, para ver cómo podemos llegar a estar de acuerdo y ver que estas cosas no vayan empeorando, la situación está difícil, ya no queremos que gente salga herida de esto, tenemos la pandemia y además la manifestación y eso se va agravando y si a eso se suma la violencia vamos a tener que lamentar muchas cosas, el pueblo está esperando para encontrar paz y tranquilidad, esta situación está difícil y tenemos que salir a hablar con otras autoridades, es muy importante y oportuno”, sostuvo.

Indicó que el vicepresidente “está dispuesto a dialogar y encontrar respuestas al pueblo, me encuentro contento por su disponibilidad”. Dijo que mañana se reunirá con el comandante de la Policía. “La Iglesia quiere ser consecuente para ayudar y llegar, para que esto no llegue a la violencia, suficiente ya tenemos con la pandemia y no queremos que empeore”, dijo.