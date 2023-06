Iglesia exige priorizar educación y salud mental en locales escolares

“Se tiene que invertir en la salud mental, enseñar virtudes y valores, que sean enseñadas en la familia que es la base de la sociedad. A la cual hay que fortalecer con la conformación de las unidades educativas en nuestras instituciones del Estado. Las instituciones subvencionadas y privadas”, agregó.

Luego, expresó que “la docente murió en su oficio, es una mártir de la educación paraguaya, podríamos decir. Pero ninguna persona de bien debe morir así”.

Sobre las causas de este suceso, el religioso indicó que se debe a la ausencia de la familia y de valores.

Otro pedido. Escobar también habló sobre la famosa reforma educativa de los últimos años, o el plan nacional de transformación educativa, devenido actualmente en el plan de desarrollo educativo.

“Ojalá este acontecimiento de llamada de atención, de luto en el magisterio nacional nos ayude a tomar en serio y no en serie la urgente reforma educativa para nuestro país. Pero respondiendo a nuestras necesidades y realidades que necesita nuestra patria”.

Solicitó igualmente a las nuevas autoridades nacionales que deben asumir en agosto próximo que la educación sea una prioridad para ellos.

“Pero, una educación en valores. Les suplico que nos ayuden a volver a conectar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres”, reafirmó.

El obispo se dirigió, por último, a las familias de todo el territorio nacional.

“La familia debe acercarse a Dios, porque no hay educación, no hay cultura, ideas, acciones neutras. Siempre, y no olvidemos, va hacia el bien o hacia el mal”.

“¿Qué es lo bueno? Lo bueno es Dios. Y a él tenemos que escuchar y seguirlo”, enfatizó el celebrante de la misa principal en Caacupé. DB

Necesidad. Autoridades educativas pasaron la pelota a Hacienda por la contratación de más sicólogos para las instituciones educativas.

Indicaron que en junio del año pasado ya solicitaron el contrato por la vía de la excepción de 100 especialistas en salud mental para establecimientos escolares, pero el pedido no fue autorizado por la cartera de finanzas.

El Ministerio cuenta con 500 sicólogos en la actualidad que distribuye en red de acuerdo con la necesidad, según explicó la directora de Orientación Educativa, Leda Palmerola.

“Para cubrir mejor las escuelas nosotros estamos necesitando al menos 1.500 especialistas de este tipo para todo el país”, dijo.

Además de los 100 sicólogos, el MEC insiste con la adquisición de mochilas transparentes, pese a la crítica de diversos sectores de la comunidad educativa.

Un colegio de Limpio se adelantó e instaló un arco detector de metales el viernes.





Control de mochilas a nivel nacional sería definido esta semana

El MEC podría definir esta semana una nueva resolución para el control de mochilas en las instituciones educativas de todo el país, según afirmaron autoridades de la cartera. Un borrador fue aprobado la semana pasada en una mesa interinstitucional y con gremios de la comunidad, indicó el director Jurídico del MEC, José Manuel Arce. Insisten además con la aplicación y adquisición de mochilas transparentes para resguardar la seguridad en las escuelas.





Se tienen que enseñar virtudes y valores, que sean enseñadas en la familia, que es la base de la sociedad.

Gabriel Escobar,

obispo.