Identidad Política: Oscar "Cachito" Reyes (Parte III)

¿Por qué decidió empezar a activar políticamente?

Me decidí a activar en política partidaria porque como docente desarrollé varios proyectos a nivel educativo y laboral que fueron formando en mi personalidad un liderazgo positivo que iba incrementándose según se presentaban los objetivos propuestos. Estos impulsaron a involucrar a más personas de manera a que el beneficio sea mayor y la única forma era formando parte de la solución, para ello debía ser parte también de los responsables en la ejecución. Fue ahí cuando, en conversación con mis amigos y familiares, decidí ser parte activa, motora y generadora de proyectos, para ser agente de cambio.

¿Cómo considera usted que se podría mejorar su comunidad?

En el caso particular de mi comunidad, formamos un grupo en el cual cada uno trabaja en lo que es bueno y productivo, generando actividades para el ingreso financiero cuando se requiera mano de obra, si fuese posible. Pensando en otras comunidades, me parece que sería irresponsable opinar, ya que debería interiorizarme más para saber las problemáticas y cómo mejorarlas.

Si usted fuera concejal, ¿cuál sería su primera acción?

Si fuese concejal, mi primera acción sería interiorizarme sobre la problemática general de cada barrio para, conforme a los recursos disponibles, ir subsanando de acuerdo a las prioridades.

Esto, sin descuidar los proyectos que anhelo para mi ciudad: más espacios verdes, seguros, para la distracción y entrenamiento de niños, jóvenes y adultos, poniendo énfasis en el cuidado de los parques con que ya cuenta la ciudad; por otro lado, por supuesto, el tema de las calles y las señalizaciones requiere especial atención; necesitamos un mejor manejo de salida de Asunción, creando caminos alternativos para contrarrestar la congestión.

¿Cómo es la ciudad en la que le gustaría que crezcan las futuras generaciones?

Me gustaría una ciudad con oportunidades para todos, donde no existan diferencias sociales. Con ambientes saludables, donde todos por igual puedan disfrutar, que la gente pueda disfrutar de un transporte no congestionado y, sobre todo, que el tema del agua de lluvia deje de ser una desgracia para las familias de la ciudad.

WEB_OSCAR-REYES_2.png

